Родные Игоря Талькова подали жалобу в прокуратуру на Азизу

Тогда Азиза в рамках передачи утверждала, что певец якобы поставлял певицу бандитам в качестве живого товара. Об это сообщает "Экспресс-газета" со ссылкой на пресс-секретаря семьи Ирину Красильникову.

Представительница семьи назвала передачу ниже плинтуса – даже в мелочах. Она указала, что Азиза на эфире рассказывала, как она убегала от бандитов по снегу в белой шубе, но приводила в пример фото Ирины Аллегровой в белой шубе.

"Мы инициировали несколько исков к ней – как гражданского, так и уголовного характера. В суд обратились по вопросу защиты чести и достоинства, а еще написали обращение в прокуратуру по 128 статье уголовного кодекса "О клевете". Чтобы найти ее данные, чтобы было на кого предметно подавать, мы наняли частного детектива – оказалось, что она зарегистрирована в Павловом Посаде", - цитирует Красильникову издание.

Кроме того, родные Талькова также требуют проверки брака Азизы. Есть сведения, что этот брак был фиктивным.

Азизу также будут вызывать по делу об убийстве артиста.