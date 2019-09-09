Родные Игоря Талькова подали жалобу в прокуратуру на Азизу

Как сообщает издание Topnews.ru исполнительнице Азизе (Азиза Мухамедова) придется отвечать по делу о клевете. Родные Игоря Талькова обратились к помощи частного детектива после скандальной передачи "На самом деле" (выпуск от 17 июня 2019 года), сообщает Русский TVNET.
Тогда Азиза в рамках передачи утверждала, что певец якобы поставлял певицу бандитам в качестве живого товара. Об это сообщает "Экспресс-газета" со ссылкой на пресс-секретаря семьи Ирину Красильникову.
Представительница семьи назвала передачу ниже плинтуса – даже в мелочах. Она указала, что Азиза на эфире рассказывала, как она убегала от бандитов по снегу в белой шубе, но приводила в пример фото Ирины Аллегровой в белой шубе.
"Мы инициировали несколько исков к ней – как гражданского, так и уголовного характера. В суд обратились по вопросу защиты чести и достоинства, а еще написали обращение в прокуратуру по 128 статье уголовного кодекса "О клевете". Чтобы найти ее данные, чтобы было на кого предметно подавать, мы наняли частного детектива – оказалось, что она зарегистрирована в Павловом Посаде", - цитирует Красильникову издание.
Кроме того, родные Талькова также требуют проверки брака Азизы. Есть сведения, что этот брак был фиктивным.
Азизу также будут вызывать по делу об убийстве артиста.
"Я только вам намекну, что мы собираемся открыть глаза на истинную роль этой женщины в убийстве Игоря Талькова. Скажу только, что она была далеко не статисткой в этом деле", - сказала Красильникова.