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  • «Мы - Латвия, всегда тебе поможем»: Раймонд Паулс поздравил Игоря Крутого с юбилеем и высказался о «Новой волне»

«Мы - Латвия, всегда тебе поможем»: Раймонд Паулс поздравил Игоря Крутого с юбилеем и высказался о «Новой волне»

Раймонд Паулс и Игорь Крутой

ФОТО: AFP/LETA

Очередной выпуск программы Андрея Малахова "Привет, Андрей!" был посвящен юбилейному вечеру российского композитора и продюсера Игоря Крутого. Гостями эфира стали многие звезды шоу-бизнеса. Поздравления передавали из разных стран. В том числе Крутого поздравил латвийский композитор Раймонд Паулс, сообщает Русский TVNET.

"Игоря мне очень легко поздравить и сказать хорошие слова. Я его очень уважаю как музыканта, пианиста и композитора. Он очень многого достиг", - сказал Раймонд Паулс. 

Раймонд Паулс и Игорь Крутой

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Маэстро подчеркнул, что всегда готов помочь Игорю Крутому.

"Если тебе будет трудно... Мы - Латвия, всегда тебе поможем!", - отметил он. 

Журналист также спросил комментарий композитора по поводу "Новой волны". 

"Мы никогда не скандалили... Я считаю, что "Новая волна" достигла своего пика и надо было начинать думать о каких-то других вариантах. Как любая постановка... Она долгие годы держалась, но надо было начинать думать по-другому", - пояснил Паулс. 

Игорь Крутой крестный отец внучки Раймонда Паулса Моники. Она учится в Лос-Анджелесе и композитор с ней поддерживает тесный контакт и помогает.

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