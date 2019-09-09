В Ülemiste City появится тропический песчаный пляж, который будет открыт даже зимой!

В Ülemiste Beach House будет шесть площадок для пляжного воллейбола, возможность играть в пляжный теннис, гандбол, футбол и все игры, в которые можно играть на песке. Помещение площадью 2000 квадратных метров с всегда теплым песком также можно использовать для проведения важных событий и даже концертов.

"Предприятия Ülemiste City конкурируют с лучшими на международном рынке", - говорит Маргус Нылвак, руководитель фирмы Mainor Ülemiste.

"Специалисты выбирают рабочее место опираясь не только на зарплату, для них важны и условия жизни на будущем рабочем месте. Ülemiste City помогает предприятиям выйти на международный уровень, и, если необходимо, привезем кусочек тропического тепла в Таллинн".

Отапливаемый крытый пляж позволяет заниматься пляжным спортом даже зимой.

"Это отличная возможность не только для профессиональных спортсменов, но и для тех, кто занимается спортом для здоровья, ведь во время занятий спортом на пляже расходуется в среднем в 2,5 раза больше калорий, чем в обычном спортивном зале", - добавил Нылвак.

Помимо тренировок, на пляже можно будет проводить семинары и корпоративные вечеринки. Для больших заказов песок на пляже можно будет закрыть, что позволит проводить здесь масштабные мероприятия до 1500 человек.