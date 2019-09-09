«Я этому не учил»: сын Фриске ошарашил Шепелева отборным матом

Впрочем, иногда свобода волеизъявления детей должна быть ограничена. Телеведущий рассказал, что во время просмотра приключенческих фильмов его ребенок позволяет себе нецензурную брань. Платон от переизбытка чувств, порой, не сдерживается в выражениях.

В кинокартине, которую отец с сыном решили посмотреть, у главного героя были различного рода проблемы. В особенно напряженные моменты сын Дмитрия и почившей Фриске позволял себе вставить "крепкое" словцо. Сперва родитель не придал этому значения, но когда ситуация повторилась, знаменитость прервал просмотр.

"Пришлось остановить фильм и всерьез поговорить о том, что есть слова, которые произносить строго-настрого запрещено. Дома табу на мат и ругательства. И откуда тогда …? Я этому не учил", -поделился в Шепелев на своей странице в социальной сети Instagram. Впрочем, поклонники медиа-персоны отметили, что их дети также могут "выражаться". Они добавили, что нахвататься бранных словечек можно не только дома, но и на улице или же в детских образовательных учреждениях.