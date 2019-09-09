Почему возникает бессонница: новое исследование ученых

Ученые проанализировали базу данных 16 тысяч человек, чей возраст составлял пять лет, 16 и 42. В результате выяснилось, что от бессонницы обычно страдают те, у кого в возрасте пяти или 10 лет были проблемы с дисциплиной, дети были раздражительными и задирали окружающих.