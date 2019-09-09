Почему возникает бессонница: новое исследование ученых

От бессонницы чаще всего страдают те, кто был беспокойным ребенком. Это выяснили австралийские ученые, передает Сегодня со ссылкой на JAMA Network Open.
Согласно их исследованию, дети с плохим поведением и нарушениями распорядка дня, чаще страдают бессонницей, когда вырастают.
Ученые проанализировали базу данных 16 тысяч человек, чей возраст составлял пять лет, 16 и 42. В результате выяснилось, что от бессонницы обычно страдают те, у кого в возрасте пяти или 10 лет были проблемы с дисциплиной, дети были раздражительными и задирали окружающих.
Самые распостраненные причины бессонницы:
Советский ученый академик Александр Вейн, который много изучал сон и его механизмы, назвал такие главные причины бессонницы:
- стресс (психофизиологические инсомнии);
- неврозы, психические заболевания;
- соматические заболевания;
- психотропные препараты;
- действие алкоголя;
- эндокринно-обменные заболевания;
- органические заболевания мозга;
- синдромы, возникающие во сне (синдром апноэ во сне; двигательные нарушения во сне);
- болевые феномены;
- внешние неблагоприятные условия (шум, влажность);
- сменная работа и перемена часовых поясов;
- нарушенная гигиена сна.