Пн, 9.09.2019
Невероятно: эстонка пошла за грибами в американский лес, где ее схватила полиция СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Почему возникает бессонница: новое исследование ученых

Почему возникает бессонница: новое исследование ученых

Сон. Иллюстративное фото.

ФОТО: PanterMedia/Scanpix

От бессонницы чаще всего страдают те, кто был беспокойным ребенком. Это выяснили австралийские ученые, передает Сегодня со ссылкой на JAMA Network Open.

Согласно их исследованию, дети с плохим поведением и нарушениями распорядка дня, чаще страдают бессонницей, когда вырастают.

Ученые проанализировали базу данных 16 тысяч человек, чей возраст составлял пять лет, 16 и 42. В результате выяснилось, что от бессонницы обычно страдают те, у кого в возрасте пяти или 10 лет были проблемы с дисциплиной, дети были раздражительными и задирали окружающих.

Самые распостраненные причины бессонницы:

Советский ученый академик Александр Вейн, который много изучал сон и его механизмы, назвал такие главные причины бессонницы:

  • стресс (психофизиологические инсомнии);
  • неврозы, психические заболевания;
  • соматические заболевания;
  • психотропные препараты;
  • действие алкоголя;
  • эндокринно-обменные заболевания;
  • органические заболевания мозга;
  • синдромы, возникающие во сне (синдром апноэ во сне; двигательные нарушения во сне);
  • болевые феномены;
  • внешние неблагоприятные условия (шум, влажность);
  • сменная работа и перемена часовых поясов;
  • нарушенная гигиена сна.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ