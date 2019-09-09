«Дом-2» пришел в Прибалтику: чем наш регион так интересен для ТНТ?

Впервые в истории телепроекта «Дом-2» на ТНТ кастинг в шоу прошел в Риге. Почему «Дом-2» - знаковое реалити для современной России и чем интересны участники из прибалтийского региона?
«Дом-2» - одно из самых продолжительных реалити-шоу в мире. 15 лет назад 15 клевых людей зашли в периметр одной из площадок в Подмосковье и вскоре стали не только неотъемлемой частью современного российского телевидения, но и знаковым проектом в истории современной России. Сегодня «Дом-2» - это не просто телешоу, это социальное явление, которое показывает срез современного общества, отражает его суть, показывает все его достоинства и недостатки без прикрас и преувеличений.
«Дом-2» - телепроект, в котором одинокие сердца ищут друг друга. Молодые люди и девушки приходят на шоу с главной целью – найти свою любовь. Участники проекта строят отношения здесь и сейчас под круглосуточным пристальным прицелом телекамер.
За 15 лет существования проекта его участниками стали более 3 тысяч человек. Некоторые провели на телестройке всего лишь сутки, некоторые оставались на годы. Сегодня многие участники телепроекта – успешные телеведущие, шоумены, бизнесмены и просто медийные личности. Алена Водонаева, Виктория Боня, Степан Менщиков, Дарья и Сергей Пынзарь – их имена известны многим, они не перестают появляться в светской хронике современных СМИ. Но никто не известен так, как Ольга Бузова! Ведь именно благодаря «Дому-2» о ней узнала вся страна.
Ольга Бузова, ведущая телепроекта «Дом-2»: «Я искренне люблю «Дом-2», и благодарна ему за то, что сделал меня сильнее, научил бороться, давать отпор. Я считаю, что это настоящая школа жизни, которая может стать отличным трамплином для тех, кто видит свою цель, идет к ней, не боится трудностей. Но главное, это телепроект для тех, кто верит в любовь и хочет ее найти. Я была искренне счастлива на «Доме-2», а сейчас уже в статусе ведущей могу дать ценный совет молодым участникам, которые строят свою любовь, совершают ошибки. Как бы ни ругали «Дом-2» - это телепроект, который не теряет популярность уже целых 15 лет, проект, за которым следит не только вся Россия, но и другие страны, в том числе и Европы».
Сегодня «Дом-2» - это бренд, который объединяет несколько шоу. Основной проект «Дом-2» - реалити, в котором люди ищут свою любовь, располагается на двух.
площадках: одна из них в Подмосковье, другая – на райском острове на Сейшельских островах. В ежедневном ток-шоу «Бородина против Бузовой» ведущие обсуждают самые злободневные темы «периметра». А в шоу «Спаси свою любовь» «старички проекта» - пары и семьи, проверяют свои отношения на прочность. Вместе с шоу разрослось и количество ведущих. Сегодня разобраться в сложных любовных проблемах участникам помогают: Ольга Бузова, Ольга Орлова, Влад Кадони, Андрей Черкасов, Юлия Ефременкова и, конечно бессменная ведущая «Дома-2» на протяжении всех 15 лет – Ксения Бородина.
Ксения Бородина, ведущая телепроекта «Дом-2»: «Меня часто спрашивают, не устала ли я от проекта. Я веду «Дом-2» 15 лет и за это время телепроект постоянно менялся: правила, участники, ведущие. Вместе с этим менялись и взгляды на жизнь, на любовь, на отношения. Самые первые участники телепроекта были намного наивнее тех, что приходят сейчас. Зато многие из нынешних участников – целеустремленны, амбициозны (некоторые даже слишком). За их отношениями интересно наблюдать, а мне интересно особенно – я ведь анализирую, какой была я, какие мысли были у меня в их возрасте. Я считаю, что «Дом-2» - это постоянное развитие. И для ведущих, и для участников. Я не знаю ни одного похожего телепроекта в мире. Кстати, интересно, что за время существования проекта из Прибалтики была всего пара-тройка участников. Сейчас, например, есть участница из Латвии - Милена Безбородова. Мне были бы интересны участники из этого региона!».
География «Дома-2» обширна. За 15 лет существования проекта на нем были участники не только со всей России, но и из Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, а также из США, Болгарии, Германии, Испании, Греции, Финляндии, Индонезии, Молдавии, Бельгии, Эстонии и даже с Кубы и из Марокко!
Теперь «Дом-2» ждет участников из Латвии и других стран. Почему?
Евгений Шабаинский, кастинг-директор телепроекта «Дом-2»: «Жители разных стран точно различаются между собой. Например, россияне и украинцы обычно более открытые, эмоциональные, а прибалты, мне кажется, более рациональные! Интересно было бы посмотреть на взаимоотношение этих культур на проекте».
Интересные факты о «Доме-2»:
- «Дом-2» занесен в «Книгу Рекордов России» как «Самое продолжительное реалити-шоу». На сегодняшний день вышло более 20 000 выпусков проекта.
- На протяжении 15 лет «Дом-2» выходит в эфир без перерывов! Аппаратная проекта работает 24/7, без выходных и праздников. Эфир телепроекта был прерван лишь однажды, по не зависящим от создателей причинам
- В рамках проекта было сыграно 26 свадеб! Родилось 9 детей, двое из которых (Василиса Дмитренко и Богдан Савкин) сейчас являются полноправными участниками проекта.
- У телепроекта «Дом-2» есть свой собственный словарь, который поймут только те, кто смотрит проект. «Волшебство» (интим), «тет» (разговор тет-а-тет ведущего и участника), «романтИк» (романтическое свидание), «периметр» (так называется пространство телепроекта) и т.д.
- За время проекта на нем побывали более 2 500 участников.
- Дольше всего на проекте пробыли Дарья и Сергей Пынзарь! Почти 9 лет! Сейчас их семья является одной из самых крепких, примером для подражания. Дарья и Сергей воспитывают двух детей Артема и Давида.
- Четверо ведущих проекта – Ольга Бузова, Андрей Черкасов, Влад Кадони и Юлия Ефременкова – бывшие участники «Дома-2»
ФАКТЫ КАСТИНГА В ПРИБАЛТИКЕ:
Было подано 240 онлайн-заявок;
В кастинге участвовало 140 человек;
Мероприятие посетило около 300 человек (зрители, участники, СМИ);
Результаты отбора получим в течение двух недель.
Смотрите шоу «Дом-2» ежедневно в 9.00, 23.00 и 00.00, шоу «Дом-2. Остров любви» в 10.00, «Дом-2. Спаси свою любовь» по будням в 12.30 и ток-шоу «Бородина против Бузовой» по будням в 11.30 на ТНТ!
Организатор кастинга - компания SIA Global Media, в лице директора Анджея Пятецкого, выражает благодарность партнерам по сотрудничеству: MEGOGO, 4F, Swarovski Latvia, Brow Bar, Coffein, Kebab Fix, A Apotheka за предоставление подарков для участников кастинга шоу «Дом-2», а также ведущей мероприятия- Ольгe Зажигалкиной.