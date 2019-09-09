«Дом-2» пришел в Прибалтику: чем наш регион так интересен для ТНТ?

«Дом-2» - одно из самых продолжительных реалити-шоу в мире. 15 лет назад 15 клевых людей зашли в периметр одной из площадок в Подмосковье и вскоре стали не только неотъемлемой частью современного российского телевидения, но и знаковым проектом в истории современной России. Сегодня «Дом-2» - это не просто телешоу, это социальное явление, которое показывает срез современного общества, отражает его суть, показывает все его достоинства и недостатки без прикрас и преувеличений.

«Дом-2» - телепроект, в котором одинокие сердца ищут друг друга. Молодые люди и девушки приходят на шоу с главной целью – найти свою любовь. Участники проекта строят отношения здесь и сейчас под круглосуточным пристальным прицелом телекамер.

За 15 лет существования проекта его участниками стали более 3 тысяч человек. Некоторые провели на телестройке всего лишь сутки, некоторые оставались на годы. Сегодня многие участники телепроекта – успешные телеведущие, шоумены, бизнесмены и просто медийные личности. Алена Водонаева, Виктория Боня, Степан Менщиков, Дарья и Сергей Пынзарь – их имена известны многим, они не перестают появляться в светской хронике современных СМИ. Но никто не известен так, как Ольга Бузова! Ведь именно благодаря «Дому-2» о ней узнала вся страна.

Ольга Бузова ФОТО: ТНТ

Ольга Бузова, ведущая телепроекта «Дом-2»: «Я искренне люблю «Дом-2», и благодарна ему за то, что сделал меня сильнее, научил бороться, давать отпор. Я считаю, что это настоящая школа жизни, которая может стать отличным трамплином для тех, кто видит свою цель, идет к ней, не боится трудностей. Но главное, это телепроект для тех, кто верит в любовь и хочет ее найти. Я была искренне счастлива на «Доме-2», а сейчас уже в статусе ведущей могу дать ценный совет молодым участникам, которые строят свою любовь, совершают ошибки. Как бы ни ругали «Дом-2» - это телепроект, который не теряет популярность уже целых 15 лет, проект, за которым следит не только вся Россия, но и другие страны, в том числе и Европы».

Сегодня «Дом-2» - это бренд, который объединяет несколько шоу. Основной проект «Дом-2» - реалити, в котором люди ищут свою любовь, располагается на двух.

Ксения Бородина ФОТО: ТНТ

площадках: одна из них в Подмосковье, другая – на райском острове на Сейшельских островах. В ежедневном ток-шоу «Бородина против Бузовой» ведущие обсуждают самые злободневные темы «периметра». А в шоу «Спаси свою любовь» «старички проекта» - пары и семьи, проверяют свои отношения на прочность. Вместе с шоу разрослось и количество ведущих. Сегодня разобраться в сложных любовных проблемах участникам помогают: Ольга Бузова, Ольга Орлова, Влад Кадони, Андрей Черкасов, Юлия Ефременкова и, конечно бессменная ведущая «Дома-2» на протяжении всех 15 лет – Ксения Бородина.