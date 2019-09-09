Астролог Павел Глоба назвал самые счастливые часы для всех знаков Зодиака

Известный астролог Павел Глоба рассказал, какое время суток станет наиболее благоприятным для людей, родившихся под разными знаками Зодиака, пишет Topnews.
Так, по словам специалиста, для представителей стихии Воздуха - Близнецов, Весов и Водолеев - наиболее благоприятным станет промежуток дня с 12 до 13 часов. При этом им рекомендуется завершать любые дела к 22–23 часам.
Огненным знакам - Овнам, Львам и Стрельцам - больше всего подходят часы с полуночи и до 5 утра. Также благоприятным будет время 12–14 часов - в этот период у вас легко получаются любые дела.
Водным знакам -Ракам, Скорпионам, Рыбам - рекомендуется обратить внимание на промежуток с 4 до 10 утра, а также с 21 до полуночи. В эти часы лучше принимать все судьбоносные решения и заниматься важными вопросами.
Земным знакам - Тельцам, Девам и Козерогам - лучше всего решать вопросы и усиленно работать в течение светового дня - примерно с 8 утра до 18:00.