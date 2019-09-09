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Астролог Павел Глоба назвал самые счастливые часы для всех знаков Зодиака

Время. Иллюстративное фото

ФОТО: Marin Conic / PantherMedia / Marin Conic

Известный астролог Павел Глоба рассказал, какое время суток станет наиболее благоприятным для людей, родившихся под разными знаками Зодиака, пишет Topnews.

Так, по словам специалиста, для представителей стихии Воздуха - Близнецов, Весов и Водолеев - наиболее благоприятным станет промежуток дня с 12 до 13 часов. При этом им рекомендуется завершать любые дела к 22–23 часам.

Огненным знакам - Овнам, Львам и Стрельцам - больше всего подходят часы с полуночи и до 5 утра. Также благоприятным будет время 12–14 часов - в этот период у вас легко получаются любые дела.

Водным знакам -Ракам, Скорпионам, Рыбам - рекомендуется обратить внимание на промежуток с 4 до 10 утра, а также с 21 до полуночи. В эти часы лучше принимать все судьбоносные решения и заниматься важными вопросами.

Земным знакам - Тельцам, Девам и Козерогам - лучше всего решать вопросы и усиленно работать в течение светового дня - примерно с 8 утра до 18:00.

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