Гуф: «Кети, я заблокирован. Но я очень тебя любил»

«Кэта! Я не могу тебя отметить, потому что заблокирован. С днем рождения. Спасибо! Я очень тебя любил. Счастья!» — написал 39-летний артист в Instagram, опубликовав серию трогательных фотографий с бывшей возлюбленной.

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Так мечты поклонников на счастливое «жили долго и счастливо» рухнули в одночасье. Вопреки надеждам и слухам, рэпер и солистка группы A'Studio не общаются. Более того, пара явно рассталась не на хорошей ноте.

Напомним, о романе Гуфа и Кети заговорили в начале 2017-го — папарацци сняли пару во время отдыха в Тайланде. Тогда артисты опровергли отношения, ведь певица официально находилась в браке. Позже звезда объявила о разводе с Львом Гейхманом, с которым прожила четыре года, подчеркнув, что причиной разрыва стала вовсе не измена. «Просто эти отношения изжили себя. Мы поняли это вместе и даже пытались их восстановить, но поняли, что это не то. Вот в чем минус того, что я не говорю про личную жизнь. Все подумали, что мы разошлись из-за Леши Долматова. На самом деле мы давно не жили вместе и, конечно, не было плохих причин, у нас прекрасные отношения. И я счастлива, что у дочки такой папа», — отмечала Кети.

С тех пор Алексей и Кети стали обмениваться трогательными посланиями в социальных сетях и открыто обсуждать свои нежные чувства с поклонниками и журналистами.

В прошлом году пара рассталась после громкого скандала — Гуф изменил возлюбленной с девушкой из Екатеринбурга. Яна Шевцова позже уверяла, что была беременна от артиста, но сделала аборт.