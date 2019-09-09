Жители Риги возмутились русскими ценниками в магазине Тимати
Местные недовольны, что на бирках одежды есть надписи на чужом языке. Люди хотят устроить бойкот торговому центру, пишет Лайф.
Жительница Риги опубликовала пост в Facebook, в котором возмутилась надписями на русском языке в новом магазине одежды Тимати Black Star Wear.
Facebook
Пост в facebook возмущенной жительницы Латвии
— Разочарование недели — новая Alfa! Серьезно? — подписала женщина фото из магазина.
В комментариях ее активно поддержали местные жители, которые также были возмущены надписями.
— Многие, к сожалению, не понимают, что английский — официальный язык ЕС, поэтому он свободно может употребляться в Европе, когда русский — язык «третьей страны», к тому же страны, которая оккупировала Латвию на протяжении 50 лет, — написали в комментариях.
— Первый язык — русский? Быть может, стоит организовывать бойкот Alfa за это, — прокомментировал другой пользователь.