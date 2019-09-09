Жители Риги возмутились русскими ценниками в магазине Тимати

— Разочарование недели — новая Alfa! Серьезно? — подписала женщина фото из магазина.

В комментариях ее активно поддержали местные жители, которые также были возмущены надписями.

— Многие, к сожалению, не понимают, что английский — официальный язык ЕС, поэтому он свободно может употребляться в Европе, когда русский — язык «третьей страны», к тому же страны, которая оккупировала Латвию на протяжении 50 лет, — написали в комментариях.

— Первый язык — русский? Быть может, стоит организовывать бойкот Alfa за это, — прокомментировал другой пользователь.