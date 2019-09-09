Угроза нависла над шикарным замком Пугачевой и Галкина

С соответствующим заявлением в прокуратуру обратился адвокат Ярослав Михайлов после того, как один из соседей написал анонимную жалобу, заявив, что особняк знаменитостей отбрасывает тень на рядом находящиеся огороды, из-за чего там перестали расти овощи.

«Есть санитарные нормы и правила, есть градостроительный кодекс, запрещающий строить высотные здания и жилые дома высотностью более трех надземных этажей и высотой более 20 метров. Стандарт был принят в 2018-м году, и замок Галкина превышает этот стандарт. Конечно, можно сказать, на момент того, когда этот замок строился, не было принято этих нормативов, но тем не менее», - сказал Михайлов.