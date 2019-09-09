Пн, 9.09.2019
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  • Угроза нависла над шикарным замком Пугачевой и Галкина

Угроза нависла над шикарным замком Пугачевой и Галкина

Максим Галкин и Алла Пугачева

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

По информации СМИ, помпезный замок российских знаменитостей Аллы Пугачевой и Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь могут снести, сообщает Topnews.

С соответствующим заявлением в прокуратуру обратился адвокат Ярослав Михайлов после того, как один из соседей написал анонимную жалобу, заявив, что особняк знаменитостей отбрасывает тень на рядом находящиеся огороды, из-за чего там перестали расти овощи.

Адвокат потребовал провести проверку строения на соответствие санитарным нормам и правилам.

«Есть санитарные нормы и правила, есть градостроительный кодекс, запрещающий строить высотные здания и жилые дома высотностью более трех надземных этажей и высотой более 20 метров. Стандарт был принят в 2018-м году, и замок Галкина превышает этот стандарт. Конечно, можно сказать, на момент того, когда этот замок строился, не было принято этих нормативов, но тем не менее», - сказал Михайлов.

Сами Пугачева и Галкин никак не комментируют требование снести их жилище.

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