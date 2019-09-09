Ультракороткое платье и глубокое декольте: Ирина Шейк появилась на светской вечеринке

После того, как на протяжении нескольких месяцев в сети не утихали разговоры о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера, модель вновь заставила о себе говорить. Правда, в этот раз тема для обсуждения была уже вовсе не печальна, а причина для этого - новый публичный выход Ирины.