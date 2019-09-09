На мызе Колга девушки «мочились» стоя на глазах у всех

"Меж мужественных колонн мызы Колга, посреди во власти альфа-геометрии, мы мочимся стоя, потому что то, что в штанах - это просто конструкция. Чувство появляется раньше мысли", - так организаторы представили перформанс-инсталляцию в мызе Колга.