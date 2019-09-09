Пн, 9.09.2019
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  • На мызе Колга девушки «мочились» стоя на глазах у всех

На мызе Колга девушки «мочились» стоя на глазах у всех
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В прошедшее воскресенье на мызе Колга состоялось необчное мероприятие - перформанс-инсталляция, от которое даже у людей с крепкими нервами волосы встали дыбом.

"Меж мужественных колонн мызы Колга, посреди во власти альфа-геометрии, мы мочимся стоя, потому что то, что в штанах - это просто конструкция. Чувство появляется раньше мысли", - так организаторы представили перформанс-инсталляцию в мызе Колга.

Смотри, как люди реагировали на представление.

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