На мызе Колга девушки «мочились» стоя на глазах у всех
В прошедшее воскресенье на мызе Колга состоялось необчное мероприятие - перформанс-инсталляция, от которое даже у людей с крепкими нервами волосы встали дыбом.
"Меж мужественных колонн мызы Колга, посреди во власти альфа-геометрии, мы мочимся стоя, потому что то, что в штанах - это просто конструкция. Чувство появляется раньше мысли", - так организаторы представили перформанс-инсталляцию в мызе Колга.
Смотри, как люди реагировали на представление.