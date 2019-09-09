Гороскоп соблазнов: перед чем не могут устоять знаки Зодиака

Соблазны и искушения преследуют людей на каждом шагу, и некоторым из них очень сложно противостоять. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с гороскопом соблазнов. Представители знаков Зодиака смогут узнать о себе что-то новое и с помощью этих знаний противостоять неприятностям, а также соблазнам, мешающим им на пути к благополучной жизни.

Овен

Импульсивные и непоседливые Овны вряд ли устоят перед соблазном получить сильные эмоции и впечатления. Они попросту не могут длительное время усидеть на месте и постоянно отправляются в погоню за адреналином, позабыв о личной безопасности. Овны часто переключаются с одного дела на другое, даже если под угрозой их репутация и благополучие.

Телец

Главным соблазном Тельцов астрологи называют любовь к прекрасному и изысканному. Вкусная пища, комфортное жилище, дорогостоящие атрибуты роскошной жизни — все это является соблазном для Тельцов. В погоне за комфортом Тельцы порой забывают о разумной экономии, что может печально сказаться на их финансовом положении.

Близнецы

Близнецы похожи на любопытных детишек, сующих свой нос везде, где происходит что-то интересное. Близнецам постоянно нужна пища для размышлений, поэтому они вряд ли устоят перед очередной шарадой, попытаются распутать нечто загадочное и даже рискнуть чем-то важным ради очередной тайны. В погоне за соблазном узнать все и обо всем они могут стать жертвами недоброжелателей, которые тщательно хранят свои секреты и не желают их огласки.

Рак

Раки обожают комфорт и уют, стремясь воссоздать вокруг себя неповторимую симфонию оттенков и предметов, которые преображают пространство. Их слабость — в изящных вещицах и аксессуарах, незаметно, но ощутимо меняющих интерьер их жилища, но и преображающих Раков внутренне. Однако тайная страсть к мелочам может стать причиной захламления жилища и застоя энергетики.

Лев

Тайная слабость Львов — внимание. Яркие и харизматичные представители этого созвездия не могут долго обходиться без восхищенных взглядов и комплиментов, стремятся подчеркнуть свою индивидуальность, иногда переходя дозволенные границы. Также Львы падки на дорогие вещи: украшения, машины, наряды, произведения искусства.

Дева

Девы вряд ли устоят перед соблазном использовать новую методику, помогающую сохранить здоровье и бодрость духа. В погоне за идеальным телом и крепким иммунитетом Девы могут позабыть о своей безопасности и прибегнуть, к примеру, к совсем не безвредным диетам и неуместным для их здоровья физическим нагрузкам. Девы могут впадать в крайности, доводя себя до изнеможения в тренажерных залах или поедая одну лишь экологически чистую зелень с дачного участка.

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