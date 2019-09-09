NOËP сдержал слово и дал специальный концерт

NOËP - один из артистов, который пообещал фанатам дать концерт после известия об отмене фестиваля Sweet Spot. Любителям музыки пришлось подождать, но в итоге концерт состоялся.

В субботу NOËP выступил с открытым концертом в творцеском городке Теллискиви. Вместе с ним на сцену вышли и другие эстонские артисты, включая Chinchilla, передает Menu.

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