NOËP сдержал слово и дал специальный концерт

Летом организаторы фестиваля Sweet Spot объявили, что мероприятие не состоится. Тогда многие фанаты музыки расстроились, что не смогут послушать живие выступления своих кумиров. Поэтому NOËP решил это компенсировать.
NOËP - один из артистов, который пообещал фанатам дать концерт после известия об отмене фестиваля Sweet Spot. Любителям музыки пришлось подождать, но в итоге концерт состоялся.
В субботу NOËP выступил с открытым концертом в творцеском городке Теллискиви. Вместе с ним на сцену вышли и другие эстонские артисты, включая Chinchilla, передает Menu.
Смотри фото с концерта ЗДЕСЬ!
Совместный хит NOËP и Chinchilla «fk this up» на YouTube прослушали уже более полумиллиона раз.