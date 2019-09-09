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NOËP сдержал слово и дал специальный концерт

Tallinn 16AUG19 Muusik NOËP ehk Andres Kõpper. Foto Raul Mee

ФОТО: Raul Mee

Летом организаторы фестиваля Sweet Spot объявили, что мероприятие не состоится. Тогда многие фанаты музыки расстроились, что не смогут послушать живие выступления своих кумиров. Поэтому NOËP решил это компенсировать.

NOËP - один из артистов, который пообещал фанатам дать концерт после известия об отмене фестиваля Sweet Spot. Любителям музыки пришлось подождать, но в итоге концерт состоялся.

В субботу NOËP выступил с открытым концертом в творцеском городке Теллискиви. Вместе с ним на сцену вышли и другие эстонские артисты, включая Chinchilla, передает Menu.

Смотри фото с концерта ЗДЕСЬ!

Совместный хит NOËP и Chinchilla «fk this up» на YouTube прослушали уже более полумиллиона раз.

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