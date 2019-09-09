Затмила всех! 155-килограммовая plus-size модель Тесс Холлидей вышла на подиум в облегающем платье

Показ бренда Chromat в рамках Недели моды в Нью-Йорке запомнился большинству гостей не столько эффектными нарядами, сколько появлением на подиуме 34-летней Тесс Холлидей. Одна из самых известных plus-size моделей мира, которая весит около 155 кг, приняла участие в показе весенне-летней коллекции.