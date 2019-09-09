Пн, 9.09.2019
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  • Затмила всех! 155-килограммовая plus-size модель Тесс Холлидей вышла на подиум в облегающем платье

Затмила всех! 155-килограммовая plus-size модель Тесс Холлидей вышла на подиум в облегающем платье
ФОТО!

Tess Holliday

ФОТО: Mike Coppola / AFP

Показ бренда Chromat в рамках Недели моды в Нью-Йорке запомнился большинству гостей не столько эффектными нарядами, сколько появлением на подиуме 34-летней Тесс Холлидей. Одна из самых известных plus-size моделей мира, которая весит около 155 кг, приняла участие в показе весенне-летней коллекции.

ФОТО: Mike Coppola / AFP

На подиуме знаменитость продефелировала в облегающем белом платье с принтом в виде фразы "Sample size". Таким образом Тесс хотела привлечь внимание общественности к тому, что большинство модных брендов шьют одежду исключительно на идеальные фигуры.

ФОТО: Mike Coppola / AFP

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