Лолита назвала условия брачного договора с пятым мужем

О расставании пары стало известно летом 2019 года. Певица сама объявила об этом на своей страничке в Instagram.
В июле 2019 года звезда российской эстрады Лолита Милявская сообщила о разводе с пятым супругом — тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. В начале отношений пара составила брачный контракт, условиями которого артистка наконец-то поделилась с публикой.
Как сообщает Teleprogramma.pro, контракт гласит, что после развода Дмитрий и Лолита останутся с тем имуществом, которое было у них до свадьбы. Все подаренное в период совместной жизни также не будет делиться поровну — каждому достанется то, что подарили именно ему.
При этом Милявская и Иванов до сих пор официально не оформили развод. Бывшие влюбленные объясняют это большой занятостью на работе.