Пн, 9.09.2019
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Лолита назвала условия брачного договора с пятым мужем

Лолита и ее муж Дмитрий Иванов

ФОТО: Vitaliy Bezrukih / RIA Novosti

О расставании пары стало известно летом 2019 года. Певица сама объявила об этом на своей страничке в Instagram.

В июле 2019 года звезда российской эстрады Лолита Милявская сообщила о разводе с пятым супругом — тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. В начале отношений пара составила брачный контракт, условиями которого артистка наконец-то поделилась с публикой.

Как сообщает Teleprogramma.pro, контракт гласит, что после развода Дмитрий и Лолита останутся с тем имуществом, которое было у них до свадьбы. Все подаренное в период совместной жизни также не будет делиться поровну — каждому достанется то, что подарили именно ему.

«Да, у меня брачный контракт с мужем. Это нормально. Мы заключили его через месяц после свадьбы. Это мировая практика. Почему нет? Я в сожительстве с одним из мужей потеряла очень много денег, потому что у меня не было брачного контракта», — объяснила решение о составлении такого документа звезда в эфире одного из телешоу.

При этом Милявская и Иванов до сих пор официально не оформили развод. Бывшие влюбленные объясняют это большой занятостью на работе.

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