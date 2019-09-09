Похудевшему на 100 килограммов Александру Семчеву требуется пластическая операция

Пока Семчев пребывает в раздумьях по поводу необходимой процедуры, он продолжает заниматься физическими упражнениями. Приемлемую нагрузку Александр определяет для себя самостоятельно. «Качать потихоньку пресс никто не запрещал. На начальном этапе достаточно килограммовых гантелек. Вместо бега — ходьба, надо суставы беречь. Упражнения с фитнес-резинкой дают хороший результат», — уверяет актер.

Для контроля над калориями артист использует плоды современных технологий. Семчев установил специальные приложения в смартфоне, которые помогают ему не переедать. «Калории высчитываю по дневнику клиники доктора Борменталя, который скачал из Интернета. К тому же, я купил весы для взвешивания продуктов», — поделился Александр.