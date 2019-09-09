Похудевшему на 100 килограммов Александру Семчеву требуется пластическая операция

Актер решил всерьез взяться за собственный внешний вид. Сначала он перешел на правильное питание и прибегнул к физическим нагрузкам. Теперь же Семчев планирует обратиться за помощью к хирургам, сообщает «Стархит».
В течение года Александр Семчев стал совершенно другим человеком — 50-летний актер смог сбросить вес и стал выглядеть заметно моложе своих лет. Как утверждает он сам, для быстрого похудения не нужны никакие диеты, помогает лишь здоровая еда и спорт. Ранее артист часто ел жирную пищу, что и послужило причиной уже ушедшей полноты фигуры.
Теперь Семчев употребляет лишь овощи, рыбу и морепродукты. Иногда позволяет себе немного углеводов в виде ложки гречки. Сладкого же и вовсе нет в рационе актера. Однако вместе с новой внешностью пришли и новые проблемы: после того, как жир ушел, кожа сильно обвисла. Александр признался, что собирается обратиться с этим вопросом к пластическому хирургу.
Пока Семчев пребывает в раздумьях по поводу необходимой процедуры, он продолжает заниматься физическими упражнениями. Приемлемую нагрузку Александр определяет для себя самостоятельно. «Качать потихоньку пресс никто не запрещал. На начальном этапе достаточно килограммовых гантелек. Вместо бега — ходьба, надо суставы беречь. Упражнения с фитнес-резинкой дают хороший результат», — уверяет актер.
Для контроля над калориями артист использует плоды современных технологий. Семчев установил специальные приложения в смартфоне, которые помогают ему не переедать. «Калории высчитываю по дневнику клиники доктора Борменталя, который скачал из Интернета. К тому же, я купил весы для взвешивания продуктов», — поделился Александр.