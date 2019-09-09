Спивающаяся Асмус оголила на фото грудь, озадачив фанатов

Очередной такой повод для сплетен актриса дала, опубликовав в Instagram свежее фото, где предстала в весьма экзальтированном образе. Одетая в шикарное вечернее платье, Асмус уселась на трюмо перед зеркалом с бокалом красного вина.

Сама Кристина акцентировала внимание фолловеров на конкретных деталях снимка. «Вино и грудь - реквизит для фото. За честные выборы)) За непобедимого Хабиба. В глаза смотреть нельзя помиловать. Вино с утра - признак мастерства. Ваш вариант?», - подписала фото актриса.

Часть подписчиков традиционно завалили Асмус комплиментами по поводу ее великолепной фигуры, не пройдя мимо открывшегося взорам глубокого декольте.

Впрочем, вместе с восторгами некоторые фанаты всерьез заволновались за душевное состояние актрисы, все чаще позирующей на фотографиях с бокалом вина. Кто-то увидел в этом признаки скрытого алкоголизма, вызванного проблемами в личной жизни. Тотальное отсутствие Гарика на снимках только подогревают подобные подозрения подписчиков.

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