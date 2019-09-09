Пн, 9.09.2019
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Спивающаяся Асмус оголила на фото грудь, озадачив фанатов

Кристина Асмус в Таллинне.

ФОТО: Konstantin Sednev

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус вновь заставила поклонников волноваться за свое душевное состояние, опубликовав провокационный снимок, пишет Topnews.

Актриса Кристина Асмус уже не первый раз эпатирует поклонников своими снимками в соцсети, всякий раз давая повод для всевозможных слухов, касающихся ее взаимоотношений с супругом Гариком Харламовым. Как итог подобных провокаций - даже в любом самом безобидном фото Кристины фанаты тотчас находят все новые доказательства, что не все ладно в звездном семействе.

Очередной такой повод для сплетен актриса дала, опубликовав в Instagram свежее фото, где предстала в весьма экзальтированном образе. Одетая в шикарное вечернее платье, Асмус уселась на трюмо перед зеркалом с бокалом красного вина.

Сама Кристина акцентировала внимание фолловеров на конкретных деталях снимка. «Вино и грудь - реквизит для фото. За честные выборы)) За непобедимого Хабиба. В глаза смотреть нельзя помиловать. Вино с утра - признак мастерства. Ваш вариант?», - подписала фото актриса.

Часть подписчиков традиционно завалили Асмус комплиментами по поводу ее великолепной фигуры, не пройдя мимо открывшегося взорам глубокого декольте.

Впрочем, вместе с восторгами некоторые фанаты всерьез заволновались за душевное состояние актрисы, все чаще позирующей на фотографиях с бокалом вина. Кто-то увидел в этом признаки скрытого алкоголизма, вызванного проблемами в личной жизни. Тотальное отсутствие Гарика на снимках только подогревают подобные подозрения подписчиков.

Фото смотрите ЗДЕСЬ!

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