Стали известны подробности свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Пара сочетается браком через неделю с небольшим в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает Telegram-канал «Героиня Татлера».

«Как стало известно «Героине», Федор Бондарчук и Паулина Андреева женятся 16 сентября в Санкт-Петербурге. За здоровье молодых!» — написали авторы.

впрочем, канал «Антиглянец» уточняет, что торжество пройдет на день позже — во вторник, 17 сентября. Более того, по сведениям ресурса, звездная пара уже расписалась в компании самых близких. «Еще более компетентные люди, задействованные в мероприятии, сообщают, что Федор с Паулиной уже расписаны. Была негромкая регистрация в компании 20 самых близких. А светское торжество — да, 17-го», — отмечают авторы.

Ранее эксперты предсказали Бондарчуку и Андреевой счастливый брак, отмечая, что это очень гармоничная пара. Такое мнение, в частности, высказала психолог Анастасия Булгакова.