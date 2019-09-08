Стали известны подробности свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

СМИ удалось выяснить подробности предстоящей свадьбы 52-летнего продюсера и режиссера Федора Бондарчука и 30-летней актрисы Паулины Андреевой, сообщает «Экспресс-газета».
Пара сочетается браком через неделю с небольшим в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает Telegram-канал «Героиня Татлера».
«Как стало известно «Героине», Федор Бондарчук и Паулина Андреева женятся 16 сентября в Санкт-Петербурге. За здоровье молодых!» — написали авторы.
впрочем, канал «Антиглянец» уточняет, что торжество пройдет на день позже — во вторник, 17 сентября. Более того, по сведениям ресурса, звездная пара уже расписалась в компании самых близких. «Еще более компетентные люди, задействованные в мероприятии, сообщают, что Федор с Паулиной уже расписаны. Была негромкая регистрация в компании 20 самых близких. А светское торжество — да, 17-го», — отмечают авторы.
Ранее эксперты предсказали Бондарчуку и Андреевой счастливый брак, отмечая, что это очень гармоничная пара. Такое мнение, в частности, высказала психолог Анастасия Булгакова.
«52-летний Федор и 30-летняя Паулина — абсолютно гармоничная пара. Несмотря на то что у них есть, как многим кажется, большая разница в возрасте. Андреева готова в себя впитывать новые знания и иметь рядом не только мужа, но и учителя», — заявила специалист, которую цитирует издание WDay.