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  • Верх сексуальности! Дженнифер Лопес в дерзком платье без белья появилась на публике

Верх сексуальности! Дженнифер Лопес в дерзком платье без белья появилась на публике

Дженнифер Лопес

ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

50-летняя актриса и певица презентовала фильм со своим участием в Торонто. Дженнифер Лопес выбрала эффектный наряд, пишет Cosmo.

Звезда появилась на красной ковровой дорожке международного кинофестиваля в Торонто. Лопес представила картину «Стриптизерши» (Hustlers), где сыграла одну из главных ролей.

Дженнифер Лопес

ФОТО: Frazer Harrison / AFP

Джей Ло вызвала восхищение публики своим роскошным нарядом. Актриса выбрала золотое платье из атласа и органзы со смелым декольте от Maison Yeya. Глубокий v-образный вырез показал, что звезда решила обойтись без бюстгальтера. Платье подчеркнуло соблазнительные изгибы подтянутого тела Дженнифер, а вырез спереди обнажил стройные ноги. Образ дополнили серебристые босоножки и стильный клатч от Judith Leiber в виде пачки денег.

Дженнифер Лопес с клатчем в виде пачки долларов

ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

Актрису по традиции сопровождал жених Алекс Родригес, с которым она практически не расстается. Бейсболист выбрал белоснежную рубашку без галстука и темно-синий костюм с платочком-паше.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

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