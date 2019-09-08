Верх сексуальности! Дженнифер Лопес в дерзком платье без белья появилась на публике

50-летняя актриса и певица презентовала фильм со своим участием в Торонто. Дженнифер Лопес выбрала эффектный наряд, пишет Cosmo.
Звезда появилась на красной ковровой дорожке международного кинофестиваля в Торонто. Лопес представила картину «Стриптизерши» (Hustlers), где сыграла одну из главных ролей.
Джей Ло вызвала восхищение публики своим роскошным нарядом. Актриса выбрала золотое платье из атласа и органзы со смелым декольте от Maison Yeya. Глубокий v-образный вырез показал, что звезда решила обойтись без бюстгальтера. Платье подчеркнуло соблазнительные изгибы подтянутого тела Дженнифер, а вырез спереди обнажил стройные ноги. Образ дополнили серебристые босоножки и стильный клатч от Judith Leiber в виде пачки денег.
Актрису по традиции сопровождал жених Алекс Родригес, с которым она практически не расстается. Бейсболист выбрал белоснежную рубашку без галстука и темно-синий костюм с платочком-паше.