Верх сексуальности! Дженнифер Лопес в дерзком платье без белья появилась на публике

Звезда появилась на красной ковровой дорожке международного кинофестиваля в Торонто. Лопес представила картину «Стриптизерши» (Hustlers), где сыграла одну из главных ролей.

Дженнифер Лопес ФОТО: Frazer Harrison / AFP

Джей Ло вызвала восхищение публики своим роскошным нарядом. Актриса выбрала золотое платье из атласа и органзы со смелым декольте от Maison Yeya. Глубокий v-образный вырез показал, что звезда решила обойтись без бюстгальтера. Платье подчеркнуло соблазнительные изгибы подтянутого тела Дженнифер, а вырез спереди обнажил стройные ноги. Образ дополнили серебристые босоножки и стильный клатч от Judith Leiber в виде пачки денег.

Дженнифер Лопес с клатчем в виде пачки долларов ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

Актрису по традиции сопровождал жених Алекс Родригес, с которым она практически не расстается. Бейсболист выбрал белоснежную рубашку без галстука и темно-синий костюм с платочком-паше.