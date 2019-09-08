Что случилось? Апина в блестящем платье неожиданно стала биться головой о стену

Алена Апина — солистка группы «Комбинация» — в очередной раз удивила подписчиков потрясающей фигурой. 55-летняя певица явно не выглядит на свой возраст. Исполнительница опубликовала в Instagram ролик, на котором позирует в гримерке до начала выступления. Артистка сначала крутится перед зеркалом в коротком бордовом платье, украшенном пайетками. Об этом сообщают Дни.ру.