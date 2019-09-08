Что случилось? Апина в блестящем платье неожиданно стала биться головой о стену
Поклонники назвали фигуру певицы самой красивой в России, пишет Пятый канал.
Алена Апина — солистка группы «Комбинация» — в очередной раз удивила подписчиков потрясающей фигурой. 55-летняя певица явно не выглядит на свой возраст. Исполнительница опубликовала в Instagram ролик, на котором позирует в гримерке до начала выступления. Артистка сначала крутится перед зеркалом в коротком бордовом платье, украшенном пайетками. Об этом сообщают Дни.ру.
«Полночь. Питер. Гримерка Концерт. Утро. Москва», — подписала пост знаменитость.
Затем неожиданно певица начинает биться головой о стену и сообщает зрителям — она очень хочет выспаться. Однако проблема звезды осталась неуслышанной — фанаты обратили внимание лишь на ее потрясающий внешний вид. Особо поклонники отметили стройные ноги любимицы и ее «вечную» молодость.