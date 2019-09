Будет ли в Эстонии своя звезда Вселенной?

Наталья Фишер не только победитель регионального конкурса Woman of Estonia 2019. В этом году она уже завоевала на престижном международном конкурсе титул Mrs Top of The World 2019 II runner up, или, говоря простым языком, титул второй вице-миссис. «Как говорится, гулять так гулять. Пока азарт в крови, красивые платья в шкафу, походка отработана и есть желание участвовать, решила вновь принять участие в конкурсе. Конкуренция большая, посмотрите, например, на нашу Аню, - смеется Наталья. - Будет сложно, но мы готовы идти до победного конца».