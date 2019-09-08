Будет ли в Эстонии своя звезда Вселенной?

Международный конкурс красоты и таланта Lady Star Universe 2019 пройдет в солнечной Португалии в бархатный сезон. Прекрасные и целеустремленные женщины со всего мира в течение недели будут бороться за титул, драгоценную корону и денежный приз. Агентство Angel Models Agency на этот раз отправляет от Эстонии на конкурс свой «золотой состав».

Наталья Фишер не только победитель регионального конкурса Woman of Estonia 2019. В этом году она уже завоевала на престижном международном конкурсе титул Mrs Top of The World 2019 II runner up, или, говоря простым языком, титул второй вице-миссис. «Как говорится, гулять так гулять. Пока азарт в крови, красивые платья в шкафу, походка отработана и есть желание участвовать, решила вновь принять участие в конкурсе. Конкуренция большая, посмотрите, например, на нашу Аню, - смеется Наталья. - Будет сложно, но мы готовы идти до победного конца».

По словам Анны Микконен, переквалифицироваться из руководителя агентства в конкурсанта не так уж просто. «Наше агентство отмечает в сентябре свой первый день рождения. Решила отпраздновать эту дату участием в конкурсе. Надоело смотреть, как короны надевают другим. На самом деле участие в конкурсе дает незабываемый опыт, который может передать участникам наших конкурсов. Конкурс дает возможность привлечь внимание к проблемам нашей страны. Я, в случае победы, пожертвую деньги на нужды детей с особыми потребностями. Как мама особого ребенка хорошо осведомлена о проблемах в этой сфере», - сказала Анна