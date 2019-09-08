Вс, 8.09.2019
Жена российского олигарха Олега Тинькова три дня с шиком отмечала юбилей в Таллинне и окрестностях СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Певец Койт Тооме не спит спокойно: его фирма задолжала эстонскому государству тысячи евро

Певец Койт Тооме не спит спокойно: его фирма задолжала эстонскому государству тысячи евро

Койт Тооме

ФОТО: Elmo Riig/Sakala/Scanpix

Фирма любимого всеми певца Койта Тооме оказалась в долгах как в шелках. Задолженность перед налоговым департаментом у KT Music OÜ на сегодняшний день составляет 10 236 eвро, пишет Elu24.

Об этом говорят данные фирмы E-Krediidiinfo. Примечательно, что в прошлом году фирма Тооме заработала 48 000 евро чистой прибыли. Однако годовой отчет не был представлен, и возникла налоговая задолженность. Долг необходимо погасить до 21 июня 2020 года.

От самого Койта Тооме пока никак х комментариев не получено.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ