Певец Койт Тооме не спит спокойно: его фирма задолжала эстонскому государству тысячи евро

Фирма любимого всеми певца Койта Тооме оказалась в долгах как в шелках. Задолженность перед налоговым департаментом у KT Music OÜ на сегодняшний день составляет 10 236 eвро, пишет Elu24.
Об этом говорят данные фирмы E-Krediidiinfo. Примечательно, что в прошлом году фирма Тооме заработала 48 000 евро чистой прибыли. Однако годовой отчет не был представлен, и возникла налоговая задолженность. Долг необходимо погасить до 21 июня 2020 года.
От самого Койта Тооме пока никак х комментариев не получено.