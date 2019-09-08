Певец Койт Тооме не спит спокойно: его фирма задолжала эстонскому государству тысячи евро

Об этом говорят данные фирмы E-Krediidiinfo. Примечательно, что в прошлом году фирма Тооме заработала 48 000 евро чистой прибыли. Однако годовой отчет не был представлен, и возникла налоговая задолженность. Долг необходимо погасить до 21 июня 2020 года.