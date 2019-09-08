«Смерть любимого — не ваша смерть». Вдова солиста Linkin Park выходит замуж

— Меня переполняет радость, и я сообщаю, что обручена с моим ангелом Майклом. Я хочу сказать вам, что найти любовь после трагедии всё же можно, что смерть вашего любимого — это не ваша смерть, — написала Талинда Беннингтон в Instagram.

43-летняя женщина сообщила, что ее будущий муж пришелся по душе всем родным покойного супруга и даже его коллегам по рок-группе. При этом вдова отметила, что и дальше будет чтить память Беннингтона.

Вдова солиста Linkin Park с трудом справилась со смертью мужа. После трагедии Талинда начала изучать вопросы психического здоровья и даже основала организацию «Направление перемен 320», цель которой — помогать людям справляться с депрессией для предотвращения самоубийств.

Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля 2017 года. Ему был 41 год. Всё случилось в доме музыканта в пригороде Лос-Анджелеса. Певца похоронили на кладбище в городе Палос-Вердес-Эстейтс в американском штате Калифорния. Ранее была опубликована посмертная песня Беннингтона.