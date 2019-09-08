Ученые 14 лет изучали, как смартфоны влияют на детей. Теперь у них есть ответ

Тогда 1531 участника разделили на две группы. В первой ребята активно пользовались смартфонами, во второй на гаджеты наложили табу. Всё это время врачи и психологи следили за малейшими изменениями в здоровье подопечных. Сравнивая детей из этих двух групп, ученые сделали ряд выводов.

От смартфонов тупеют

Ученые отметили, что у всех испытуемых ослабли внимание и смысловая память на 50 процентов. У активных пользователей мобильников замедляется реакция на световые и звуковые сигналы, они начинают делать больше ошибок в диктантах.

Близорукость в подарок

Многие испытуемые, кого не ограничивали в использовании смартфонов, стали жаловаться на ухудшение зрения.

Гаджет убивает мозг ребенка

У детей черепная коробка тоньше, чем у взрослых, поэтому для них излучение намного опаснее.

У детей дошкольного и младшего школьного возраста излучение затрагивает 80 процентов структур головного мозга, у подростков — до 60 процентов. Только к восемнадцати годам стенки черепа обретают нужную толщину, благодаря чему опасные лучи захватывают только 15 процентов мозговых структур. Но всё равно ученые советуют не разговаривать по телефону слишком долго.

Утомлен каждый третий

В 39,7 процентах случаев у испытуемых повысился показатель утомляемости. В 30,3 процентах он достиг критической отметки.

Среди тревожных симптомов ученые выделили покраснение и сухость глаз, расплывчатость и нечеткость зрения при взгляде вдаль, мигрень, боли в шее и плечевом поясе, свидетельствующие о нарушении осанки. Из-за смещения позвонков ухудшается кровоснабжение мозга и зрения.

Использование смартфонов имеет накопительный эффект и ведет к нарушению психики, к гиперактивности, перепадам настроения, сбою биоритмов и нарушению сна. Из-за этого дети быстро устают, у них не остается сил на учебу и спорт, они не могут сконцентрироваться на них.

Излучение опаснее курения

Шведские ученые в ходе исследований выяснили, что излучение — главная причина образования злокачественных опухолей.

В 2011 году Международное агентство по изучению рака, которое входит во Всемирную организацию здравоохранения, отнесло радиочастотные электромагнитные поля, в том числе от сотовых телефонов, к «вероятно канцерогенным для человека».