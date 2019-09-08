Поздравляем! Учительница Йыхвиской гимназии Наталья Шабарчина участвует в шоу «Танцы» на ТНТ

Наталья Шабарчина прошла в шоу «Танцы» по итогам отборочного тура в Петербурге. Она выстпала под псевдонимом Mamacita и танцевала под российскую группу «Аигел».
Мы уже не раз писали о Наталье. В мае 2017 года Йыхвиская гимназия, где работает Наталья, стояла на ушах. Министерство образования и науки обратило внимание на сексуально-провокационный музыкальный клип, одна из танцовщиц в котором – учительница именно этого учебного заведения Наталья Шабарчина.
Тогда учительница физкультуры отказалась общаться с журналистами, сославшись на то, что съемки в видеоклипе никак не отражаются на учебном процессе и это ее личная жизнь. (Видео смотрите ЗДЕСЬ!)
И вот теперь, похоже, пробил звездный час Натальи. Желаем ей успеха в конкурентной борьбе!
Наталья преподает в собственной танцевальной студии DanceBox Studio.
Смотрите видео с кастинга телешоу «Танцы» на ТНТ!