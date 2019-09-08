Пн, 9.09.2019
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  • Поздравляем! Учительница Йыхвиской гимназии Наталья Шабарчина участвует в шоу «Танцы» на ТНТ

Поздравляем! Учительница Йыхвиской гимназии Наталья Шабарчина участвует в шоу «Танцы» на ТНТ

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Наталья Шабарчина

ФОТО: Instagram

Наталья Шабарчина прошла в шоу «Танцы» по итогам отборочного тура в Петербурге. Она выстпала под псевдонимом Mamacita и танцевала под российскую группу «Аигел».

Мы уже не раз писали о Наталье. В мае 2017 года Йыхвиская гимназия, где работает Наталья, стояла на ушах. Министерство образования и науки обратило внимание на сексуально-провокационный музыкальный клип, одна из танцовщиц в котором – учительница именно этого учебного заведения Наталья Шабарчина.

Наталья Шабарчина

ФОТО: Одноклассники

Тогда учительница физкультуры отказалась общаться с журналистами, сославшись на то, что съемки в видеоклипе никак не отражаются на учебном процессе и это ее личная жизнь. (Видео смотрите ЗДЕСЬ!)

И вот теперь, похоже, пробил звездный час Натальи. Желаем ей успеха в конкурентной борьбе!

Наталья преподает в собственной танцевальной студии DanceBox Studio. 

Смотрите видео с кастинга телешоу «Танцы» на ТНТ!

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