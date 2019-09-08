Зеркальная дата сентября: как привязать к себе удачу 09.09

Зеркальные даты в нумерологии являются очень важными днями. В это время могут происходить различные важные события, потому что отмечается энергетический всплеск.
9 сентября царствовать будет число девять. Девятка в нумерологии представляет собой довольно неоднозначное число, символизирующее завершенность, последний виток событий, приводящий к глобальным изменениям и началу чего-то нового. В этот день полезно следовать закону притяжения мыслей.
Финансы и работа 09.09
9 сентября полезно завершать начатые ранее дела. 9 число — это идеальное время для финальной стадии во многих проектах. Чтобы привязать к себе удачу в работе и бизнесе, необходимо постараться завершить всё, что вы начали ранее. Это может быть нелегко, потому что 9 число — это понедельник, но нужно настроиться на то, что в этот день все разрешится именно в вашу сторону.
Чтобы не потерять фортуну в денежных делах, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют избегать зависти и негативных эмоций. Не нужно ждать чуда, потому что оно не произойдет, пока вы не начнете действовать. Стоит также не допускать лени и прокрастинации.
Большая удача ждет отзывчивых людей. Девятка хочет увидеть в людях доброту и желание помочь близким, коллегам и друзьям. Возможно, необходимо дать полезный совет или взять на себя часть обязательств.
В любви девятка тоже не желает видеть бездействия. Стать удачливее смогут те, кто поставит перед собой важные цели, сможет быть предельно честными с окружающими людьми. Удачу принесет сдвиг с мертвой точки. Необходимо постараться завершить изжившие себя отношения, которые никому не приносят счастья или удовлетворения. Также полезен будет активный поиск второй половинки для тех, кто полон желания найти свою любовь.
Чтобы удача в любви следовала за вами 9 сентября, постарайтесь избавиться от ревности, страха и быть искренними с людьми. Спокойствие и стремление уйти от конфронтаций также хорошо скажутся на любовных отношениях. Доверяйте своей интуиции и стремитесь к дистанцированию от энергетических вампиров и манипуляторов.
Ритуал на удачу 09.09
Девятка символизирует формирование событий-узлов, которые очень важны для нас в долгосрочной перспективе. В этот день полезно загадывать желания, ставить новые цели и искать мотивацию. В этом вам поможет один полезный ритуал с ниткой.
Получается, что у вас будет три желания — одно финансовое, другое любовное, а третье будет касаться вашего тела, внешности или здоровья. Можно загадать решение проблем, появление любимого человека и, например, попросить Вселенную сделать вас здоровее. Делается все это в первой половине дня. Когда наступит полночь, нужно развязать узелки, поэтому не завязывайте их крепко. Резать нитки нельзя, иначе желания не сбудутся, и удача не придет.