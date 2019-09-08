Зеркальная дата сентября: как привязать к себе удачу 09.09

9 сентября царствовать будет число девять. Девятка в нумерологии представляет собой довольно неоднозначное число, символизирующее завершенность, последний виток событий, приводящий к глобальным изменениям и началу чего-то нового. В этот день полезно следовать закону притяжения мыслей.

Финансы и работа 09.09

9 сентября полезно завершать начатые ранее дела. 9 число — это идеальное время для финальной стадии во многих проектах. Чтобы привязать к себе удачу в работе и бизнесе, необходимо постараться завершить всё, что вы начали ранее. Это может быть нелегко, потому что 9 число — это понедельник, но нужно настроиться на то, что в этот день все разрешится именно в вашу сторону.

Чтобы не потерять фортуну в денежных делах, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют избегать зависти и негативных эмоций. Не нужно ждать чуда, потому что оно не произойдет, пока вы не начнете действовать. Стоит также не допускать лени и прокрастинации.

Большая удача ждет отзывчивых людей. Девятка хочет увидеть в людях доброту и желание помочь близким, коллегам и друзьям. Возможно, необходимо дать полезный совет или взять на себя часть обязательств.

При совершении покупок привязать к себе удачу вам поможет наличие четких планов и списка. Повышенная внимательность и осторожность обязательно дадут плоды.

Любовь и отношения 09.09

В любви девятка тоже не желает видеть бездействия. Стать удачливее смогут те, кто поставит перед собой важные цели, сможет быть предельно честными с окружающими людьми. Удачу принесет сдвиг с мертвой точки. Необходимо постараться завершить изжившие себя отношения, которые никому не приносят счастья или удовлетворения. Также полезен будет активный поиск второй половинки для тех, кто полон желания найти свою любовь.

Чтобы удача в любви следовала за вами 9 сентября, постарайтесь избавиться от ревности, страха и быть искренними с людьми. Спокойствие и стремление уйти от конфронтаций также хорошо скажутся на любовных отношениях. Доверяйте своей интуиции и стремитесь к дистанцированию от энергетических вампиров и манипуляторов.

Ритуал на удачу 09.09

Девятка символизирует формирование событий-узлов, которые очень важны для нас в долгосрочной перспективе. В этот день полезно загадывать желания, ставить новые цели и искать мотивацию. В этом вам поможет один полезный ритуал с ниткой.

Вам потребуется взять моток толстых ниток и прочитать заговор: «Узлами вяжу, удачу привяжу. Хочу жизнь наладить да проблемы отвадить». После этих слов разрежьте нить на три части. Одну часть заговоренной нити привяжите поближе к месту, где вы храните деньги или драгоценности, чтобы привязать к себе удачу в делах и финансовой сфере. Вторую нить привяжите к запястью, чтобы привязать удачу в любви. Третью нитку привяжите к собственной кровати, чтобы приобрести новые силы, здоровье, уверенность. Привязывать части нити нужно девятью узелками. Каждый раз, когда будет готов девятый узелок, произносите: «Да будет так». Сразу после этого загадывайте желание, проговаривая его вслух.