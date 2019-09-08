Таро-прогноз на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года

Прогноз карт таро помогает узнать, что нас ждет в будущем и как лучше планировать неделю. Для всех знаков Зодиака у карт таро будут советы и подсказки. Осталось лишь верно их истолковать и действовать, дождавшись попутного ветра.
Чтобы расшифровать советы карт таро, важно учитывать две вещи. Первая — ваши личные жизненные обстоятельства. Арканы лишь задают общий вектор, указывают предпочтительное направление и предостерегают от ошибок, однако конкретные сильные стороны и риски каждый определяет для себя сам. Кроме того, необходимо развивать интуитивное чутье. Эксперты сайта dailyhoro.ru подготовили три простых упражнения на развитие интуиции: пользуйтесь ими — и, конечно, рекомендациями Старших Арканов на неделю с 9 по 15 сентября.
Овен
Карта «Император» предвещает Овнам встречу с покровителем, который поможет в делах финансов или карьеры. Однако не стоит возлагать все надежды на постороннего: нужно действовать, исходя из своих сил.
«Башня» — знак перемен, не всегда предсказуемых и приятных, но неотвратимых и судьбоносных. Овнам предстоит встретить новый жизненный поворот с достоинством.
Аркан «Смерть», хоть и носит столь пугающее название, на деле означает полезные вещи: начиная с 9 сентября, Тельцам пора побороться с вредными привычками и отказаться от них. Курение, тортики на ночь, серфинг в социальных сетях или прокрастинация — какому-то врагу саморазвития пора дать бой.
«Мир» сулит приятный исход начатых дел, спокойную неделю и верные решения. Отказ от зависимостей или слабых черт характера пройдет безболезненно и принесет первые плоды.
«Императрица» говорит об успехах, которые носят отсроченный характер. Не стоит думать, что в данный период будут очевидны все будущие победы: некоторые еще только намечаются на горизонте у Тельцов.
«Повешенный» — карта-предостережение: некоторые затеи Близнецов грозят повиснуть без развития или вовсе окончиться неудачей. Предстоит внимательно анализировать собственные планы.
«Колесница» в раскладе означает, что не все Близнецам под силу взять под контроль. Но все равно важно стремиться к этому и держать руль в своих руках, и тогда Близнецы будут на коне и смогут управлять своей судьбой.
«Иерофант» — знак поддержки: Близнецам в конце недели необходимо сделать упор на укрепление деловых контактов, полезных связей и знакомств, а также дружеских взаимоотношений.
Рак
«Дурак» для Раков означает на этой неделе риск проболтаться о чьих-то секретах или случайно обидеть словом окружающих. Лучше аккуратно подыскивать темы для беседы, шутки и остроты.
«Верховная жрица» предсказывает, что в каких-то делах недели Ракам полезно будет слушать интуитивное чутье. Шестое чувство не подведет, если внимательно отнестись к себе и своим предчувствиям.
«Сила» в раскладе Львов означает, что действовать придется подчас вслепую, без промедления. Но есть и хорошая новость: усилия Львов не будут напрасными, карта заряжена на достижения.
«Мир» указывает на то, что Львам может не хватать внутреннего равновесия. Прийти к гармонии на этой неделе крайне важно, иначе путь к звездам превратится в тернии сомнений и колебаний.
«Звезда» сулит верную дорогу к удаче и победам. Но совет Аркана «Мир» не отменяет и лишь дополняет: необходимо верить в себя, реже злиться и почаще и слушать свое Я.
Дева
«Мир» у Дев в еженедельном таро-раскладе — знак верно принятого решения. Девам тарологи советуют меньше сомневаться, колебаться, анализировать и вести внутренние монологи.
«Суд» — хорошая карта. Она означает, что Девы получат желаемое уже скоро, в первой половине сентября. Но им не повредит философский подход к жизни, чтобы не спугнуть успехи суетой и ожиданиями.
Весы
«Дурак» у Весов — Аркан-предупреждение: Весам стоит серьезнее отнестись к жизни, особенно тем ее аспектам, которые требуют внимания именно сейчас — будь то забота о здоровье, поиск работы или устранение семейного конфликта.
«Верховная жрица» говорит о пробуждении шестого чувства: Весы в период с 9 по 15 сентября могут ощутить, как само провидение направляет их в нужную сторону.
«Башня» — Аркан рушащихся устоев и сожженных мостов. Чтобы не лишиться чего-то важного, Весам рекомендуется самим избавиться от ненужных привычек или вещей, управлять своей жизнью и вести ее к счастью.
Скорпион
Аркан «Император» предрекает встречу со значимым человеком или особым обстоятельством — и то и другое может выгодно выделить Скорпионов среди равных и помочь оказаться на шаг впереди.
«Звезда» — признак того, сто Скорпионы будут близки к победе. Однако чтобы достичь своих целей, им предстоит с первых дней недели придерживаться советов Арканов «Сила» и «Император».
Стрелец
«Башня» означает, что Стрельцам предстоит избавиться от сдерживающих их пут — проблем, ложных целей, фальшивых друзей и прочих факторов, притягивающих невезение и упадок сил.
«Маг» — Аркан творческого подхода и созидательного мышления. Стрельцам нужно будет использовать воображение, интеллектуальные способности, креативное начало и кругозор на полную.
«Влюбленные» — карта выбора: ближе к выходным Стрельцов могут одолеть сомнения. Причем связаны они будут не обязательно с любовной сферой. Не стоит уступать честь принять решение посторонним людям.
Козерог
«Отшельник» — карта уединения. Если Козероги чувствуют необходимость сократить общение с друзьями в пользу отдыха и восстановления сил, не стоит себе отказывать.
«Влюбленные» сулят Козерогам выбор, который может оказаться непростым. Однако сделать его на неделе все же придется.
Карта «Смерть» указывает, что стоит придерживаться тропы, избранной Козерогами под воздействием предыдущего Аркана, отказываясь от всего лишнего и ненужного. Тогда сентябрь станет для Козерогов временем освобождения и обновления.
Водолей
Аркан «Суд» предвещает Водолеям справедливый исход событий. Правда, он же советует не злорадствовать в случае поражения соперниц или недоброжелателей.
«Башня» в раскладе — символ перемен, разрушения и перерождения. На старом фундаменте в нынешнем сентябре Водолеи будут возводить совершенно новые постройки, и начало будет положено на этой неделе.
«Звезда» укажет своим светом правильный путь. Этот же Аркан поспособствует тому, чтобы проекты Водолеев не оказались замками на песке.
Рыбы
Аркан «Смерть» призывает Рыб отказаться от устаревших целей, привязанностей и планов. Пора заводить новые ежедневники, не отказывать себе в дружеских встречах и перспективных начинаниях, а прошлое пусть остается в прошлом — иначе Рыб утянет на дно этот груз.
А вот карту «Сила» Рыбы могут толковать буквально: потребуется определенное мужество и стойкость духа, чтобы отстоять свои права и идеалы. Но если Рыбы проявят смелость, они не пожалеют об этом.
Третья карта расклада, «Звезда», обещает благополучный конец недели и скорые успехи. Согласно ей, Рыбы недавно сделали правильный выбор.