Таро-прогноз на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года

«Мир» указывает на то, что Львам может не хватать внутреннего равновесия. Прийти к гармонии на этой неделе крайне важно, иначе путь к звездам превратится в тернии сомнений и колебаний.

«Звезда» сулит верную дорогу к удаче и победам. Но совет Аркана «Мир» не отменяет и лишь дополняет: необходимо верить в себя, реже злиться и почаще и слушать свое Я.

Дева

«Мир» у Дев в еженедельном таро-раскладе — знак верно принятого решения. Девам тарологи советуют меньше сомневаться, колебаться, анализировать и вести внутренние монологи.

Аркан «Повешенный» — признак того, что некоторые дела на неделе могут остаться без разрешения. Вместо того чтобы торопить события и негодовать на обстоятельства, Девы могут устранить последствия ошибок прошлого.

«Суд» — хорошая карта. Она означает, что Девы получат желаемое уже скоро, в первой половине сентября. Но им не повредит философский подход к жизни, чтобы не спугнуть успехи суетой и ожиданиями.

Весы

«Дурак» у Весов — Аркан-предупреждение: Весам стоит серьезнее отнестись к жизни, особенно тем ее аспектам, которые требуют внимания именно сейчас — будь то забота о здоровье, поиск работы или устранение семейного конфликта.

«Верховная жрица» говорит о пробуждении шестого чувства: Весы в период с 9 по 15 сентября могут ощутить, как само провидение направляет их в нужную сторону.

«Башня» — Аркан рушащихся устоев и сожженных мостов. Чтобы не лишиться чего-то важного, Весам рекомендуется самим избавиться от ненужных привычек или вещей, управлять своей жизнью и вести ее к счастью.

Скорпион

Карта «Сила» указывает Скорпионам на необходимость усмирить вспыльчивость или иные негативные эмоции , которые способны помешать продуктивному общению (как личному, так и, к примеру, деловому). Скорпионам предстоит вести диалоги конструктивно и вдумчиво.

Аркан «Император» предрекает встречу со значимым человеком или особым обстоятельством — и то и другое может выгодно выделить Скорпионов среди равных и помочь оказаться на шаг впереди.

«Звезда» — признак того, сто Скорпионы будут близки к победе. Однако чтобы достичь своих целей, им предстоит с первых дней недели придерживаться советов Арканов «Сила» и «Император».

Стрелец

«Башня» означает, что Стрельцам предстоит избавиться от сдерживающих их пут — проблем, ложных целей, фальшивых друзей и прочих факторов, притягивающих невезение и упадок сил.

«Маг» — Аркан творческого подхода и созидательного мышления. Стрельцам нужно будет использовать воображение, интеллектуальные способности, креативное начало и кругозор на полную.

«Влюбленные» — карта выбора: ближе к выходным Стрельцов могут одолеть сомнения. Причем связаны они будут не обязательно с любовной сферой. Не стоит уступать честь принять решение посторонним людям.

Козерог

«Отшельник» — карта уединения. Если Козероги чувствуют необходимость сократить общение с друзьями в пользу отдыха и восстановления сил, не стоит себе отказывать.

«Влюбленные» сулят Козерогам выбор, который может оказаться непростым. Однако сделать его на неделе все же придется.

Карта «Смерть» указывает, что стоит придерживаться тропы, избранной Козерогами под воздействием предыдущего Аркана, отказываясь от всего лишнего и ненужного. Тогда сентябрь станет для Козерогов временем освобождения и обновления.

Водолей

Аркан «Суд» предвещает Водолеям справедливый исход событий. Правда, он же советует не злорадствовать в случае поражения соперниц или недоброжелателей.

«Башня» в раскладе — символ перемен, разрушения и перерождения. На старом фундаменте в нынешнем сентябре Водолеи будут возводить совершенно новые постройки, и начало будет положено на этой неделе.

«Звезда» укажет своим светом правильный путь. Этот же Аркан поспособствует тому, чтобы проекты Водолеев не оказались замками на песке.

Рыбы

Аркан «Смерть» призывает Рыб отказаться от устаревших целей, привязанностей и планов. Пора заводить новые ежедневники, не отказывать себе в дружеских встречах и перспективных начинаниях, а прошлое пусть остается в прошлом — иначе Рыб утянет на дно этот груз.

А вот карту «Сила» Рыбы могут толковать буквально: потребуется определенное мужество и стойкость духа, чтобы отстоять свои права и идеалы. Но если Рыбы проявят смелость, они не пожалеют об этом.