Выход на миллион. Модель Елена Перминова снялась обнаженной

Модель Лена Перминова опубликовала в Instagram провокационное видео, вызвавшее у некоторых подписчиц манекенщицы бурю негодования. На кадрах 33-летняя мать троих детей позирует на пляже в компании подруги. Все бы ничего, вот только женщины снимаются в ролике без верха от купальников, в одних трусах.
«А на самом деле мы скромные девочки, много себе не позволяем, ручками спереди прикрываем!» — подписала пост знаменитость.
Многие подписчики Лены Перминовой весьма скептически отнеслись к ее «наряду». Публикация вызвала в соцсети бурное обсуждение. По мнению фолловеров, модель слишком увлеклась откровенными съемками в последнее время.