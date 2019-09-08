Выход на миллион. Модель Елена Перминова снялась обнаженной

Модель Лена Перминова опубликовала в Instagram провокационное видео, вызвавшее у некоторых подписчиц манекенщицы бурю негодования. На кадрах 33-летняя мать троих детей позирует на пляже в компании подруги. Все бы ничего, вот только женщины снимаются в ролике без верха от купальников, в одних трусах.