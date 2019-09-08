Вс, 8.09.2019
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Выход на миллион. Модель Елена Перминова снялась обнаженной

Модель Елена Перминова

ФОТО: скриншот видео

Мать троих детей опубликовала видео с пляжа, на котором позирует в одних трусах, пишет Пятый канал.

Модель Лена Перминова опубликовала в Instagram провокационное видео, вызвавшее у некоторых подписчиц манекенщицы бурю негодования. На кадрах 33-летняя мать троих детей позирует на пляже в компании подруги. Все бы ничего, вот только женщины снимаются в ролике без верха от купальников, в одних трусах.

«А на самом деле мы скромные девочки, много себе не позволяем, ручками спереди прикрываем!» — подписала пост знаменитость.

Многие подписчики Лены Перминовой весьма скептически отнеслись к ее «наряду». Публикация вызвала в соцсети бурное обсуждение. По мнению фолловеров, модель слишком увлеклась откровенными съемками в последнее время.

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