«Тухляк редкостный»: новое шоу распавшихся «Уральских пельменей» разочаровало фанатов

Отколовшиеся от «Уральских пельменей» артисты Вячеслав Мясников и Андрей Рожков сообщили о прощальном туре своего сольного шоу «Ваши пельмени».
Причиной такого решения, как пояснил Мясников, являются грандиозные замыслы, претворению в жизнь которых мешают гастроли, отнимающие очень много времени, сообщает Topnews.
«Мы с моим другом Андреем Рожковым скоро отправляемся в тур, который носит название «Прощальный»! Гастроли отнимают очень много времени. И очень отвлекают от грандиозных замыслов. Поэтому те, кто хочет нас увидеть в этом туре, смотрите расписание на моем официальном сайте», — написал Мясников.
Отметим, что артист и его представители не стали раскрывать дальнейший планы коллектива. Уточняется лишь, что юморист продолжит сниматься в выпусках «Уральских пельменей» для СТС и выступать с коллективом в Екатеринбурге.
Тем временем после долгого перерыва 6 сентября в эфир телеканала СТС вышел новый выпуск шоу «Уральских пельменей» под названием «Против Ома нет приема». Однако вопреки ожиданиям выпуск вызвал немало критики со стороны фанатов.
Большинство отметили, что юмор артистов коллектива «поплыл» в худшую сторону, что вызывает недоумение у поклонников шоу. По мнению фанатов, с развалом коллектива и уходом Нетиевского шоу погрязло в скандалах и уже изживает себя.