«Тухляк редкостный»: новое шоу распавшихся «Уральских пельменей» разочаровало фанатов

Причиной такого решения, как пояснил Мясников, являются грандиозные замыслы, претворению в жизнь которых мешают гастроли, отнимающие очень много времени, сообщает Topnews.

«Мы с моим другом Андреем Рожковым скоро отправляемся в тур, который носит название «Прощальный»! Гастроли отнимают очень много времени. И очень отвлекают от грандиозных замыслов. Поэтому те, кто хочет нас увидеть в этом туре, смотрите расписание на моем официальном сайте», — написал Мясников.

Отметим, что артист и его представители не стали раскрывать дальнейший планы коллектива. Уточняется лишь, что юморист продолжит сниматься в выпусках «Уральских пельменей» для СТС и выступать с коллективом в Екатеринбурге.

Тем временем после долгого перерыва 6 сентября в эфир телеканала СТС вышел новый выпуск шоу «Уральских пельменей» под названием «Против Ома нет приема». Однако вопреки ожиданиям выпуск вызвал немало критики со стороны фанатов.