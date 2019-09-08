Гороскоп на 8 сентября: Раки будут шиковать, а Стрельцы окажутся в центре внимания

Овен

Посвятите этот выходной общению с давними друзьями, с которыми не виделись много лет. В ваших дискуссиях родится истина.

Телец

Несмотря на желание отдохнуть, вам придется заняться решением накопившихся хозяйственных вопросов. Не дайте проблемам взять верх над вами.

Близнецы

День располагает к праздному отдыху и расслаблению. Но вот большого скопления толпы желательно избегать.

Рак

К сожалению, у вас не получится экономить, поэтому либо изначально не берите с собой большую сумму, либо делайте упор на качество товара.

Лев

Домашние хлопоты могут выбить вас из колеи. У вас не получится переложить свои проблемы на чужие плечи.

Дева

Уделите свободное время помощи и общению со старшими родственниками. В этот день будет полезно отказаться от жирной пищи.

Весы

Если вы не хотите спровоцировать конфликт в семье, старайтесь любые размолвки с партнером переводить в шутку.

Скорпион

Проведите этот выходной со своими друзьями – они помогут отвлечься от возникших домашних проблем.

Стрелец

День пройдет насыщенно и ярко. Вы окажетесь в центре внимания. Общение с близкими людьми откроет вам глаза на многие вопросы.

Козерог

Вам могут вернуть старый долг, на который вы даже не рассчитывали. Кулинарные эксперименты на кухне понравятся вашей семье.

Водолей

День подходит для начинаний. Но вот в финансовой сфере ожидаются сложности, которые придется решать самостоятельно.

Рыбы