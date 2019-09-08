Смотрите, как грандиозно прошла ярмарка в Маарду: группа «Демо» завела толпу, салют разукрасил небо

Традиционная осенняя ярмарка-фестиваль проходит в маардуском парке Келламяэ в 18-й раз, оба дня на сцене в режиме нон-стоп будут выступают различные творческие коллективы, а посетители ярмарки смогут найти себе занятие по душе и во второй день.