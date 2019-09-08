Смотрите, как грандиозно прошла ярмарка в Маарду: группа «Демо» завела толпу, салют разукрасил небо
В субботу с песнями, танцами и ярким салютом в городе Маарду открылась традиционная двухдневная осенняя ярмарка. Первый день всегда наиболее важный и интересный. Хедлайнером вечера стала группа «Демо» из России, послушать выступление коллектива пришли несколько тысяч гостей.
Традиционная осенняя ярмарка-фестиваль проходит в маардуском парке Келламяэ в 18-й раз, оба дня на сцене в режиме нон-стоп будут выступают различные творческие коллективы, а посетители ярмарки смогут найти себе занятие по душе и во второй день.
Главными звездами первого вечера стали: легендарная российская группа «ДЕМО» и фолк-группа «Свята Ватра». Также в первый день на сцене выступил семейный коллектив «Зотович» из Одессы и молодежная поп-группа «Around The Sun» с победительницей вокального конкурса «Браво» Аликой Миловой.
Во второй день на сцене пройдет концерт фольклорных коллективов, тематический концерт, посвященный моде, группа Mostband, певица Маргарита Кустинская и школа цирка известного эстонского акробата Велло Вахера.
Первый день ярмарки завершился ярким фейерверком.
Смотрите яркую галерею первого дня ярмарки в Маарду!