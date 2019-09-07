Прикрыла голое тело цепями: самая сексуальная модель Британии показала дерзкий наряд

Больше недели девушка не появлялась в соцсетях, но в этом ее никто не винил. Модель заранее предупредила, что собирается на фестиваль Burning Man, который проходил в пустыне Невада, США, вдали от всех благ цивилизации и Wi-Fi. Вернувшись, модель поделилась с фанатами своим экстравагантным образом, в котором она красовалась на фестивале.