Прикрыла голое тело цепями: самая сексуальная модель Британии показала дерзкий наряд

Успешная 24-летняя британская модель наконец-то вернулась к своим фанатам. Те всю неделю преданно ждали кумира и обновляли страницу Instagram, надеясь на чудо. И вот оно случилось: фестиваль закончился, а Деми Роуз опубликовала снимки.
Больше недели девушка не появлялась в соцсетях, но в этом ее никто не винил. Модель заранее предупредила, что собирается на фестиваль Burning Man, который проходил в пустыне Невада, США, вдали от всех благ цивилизации и Wi-Fi. Вернувшись, модель поделилась с фанатами своим экстравагантным образом, в котором она красовалась на фестивале.
И после таких фото ее подписчики тут же пожалели, что не поехали на арт-событие сами. Деми выбрала золотой мини-комплект, состоящий из цепей и украшений. Яркий красный шарф дополнил образ, превратив модель не то в богиню пустыни, ни то в героиню из "Безумного Макса". Фото девушка подписала так:
Мой первый Burning Man. Всегда мечтала сюда попасть. Волшебное место!
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