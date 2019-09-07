Тест на выживание: сколько вы продержались бы в фильме ужасов в зависимости от вашего знака Зодиака

Овен

Классическое правило «никогда не идите на странный звук в подвале» было точно придумано именно для Овнов. Представители этого знака Зодиака — храбрые до идиотизма: даже если серийный убийца вышел на тропу войны, Овны не будут дожидаться помощи, сами отправятся на его поиски и неминуемо погибнут.

Телец

Телец в любом фильме ужасов да живет почти до конца — но причиной его гибели станет его собственная независимость. В какой-то момент Тельцам кто-нибудь обязательно скажет, что пора спрятаться, а Телец подумает, «Да кто ты вообще такой», решит, нужно действовать своим умом, и эта независимость доведет его до беды.

Близнецы

Близнецы в фильме ужасов гарантированно умрут в числе первых. Дело в том, что представители этого знака склонны видеть лучшее в людях — и обязательно пытаются подружиться даже с убийцей. Практика показывает, что убийцы дружелюбия не ценят. RIP Близнецы.

Рак

Нежные, добрые Раки в фильме ужасов имеют шансы выжить только в том случае, если вовремя обзаведутся парочкой более сильных друзей, но, окажись Рак сам по себе — шансов выжить у него нет. Раки — ни в коем случае не бойцы, поэтому в фильме ужасов умрут в числе первых.

Лев

Если честно, в фильме ужасов Лев имеет все шансы в результате неожиданного сюжетного поворота оказаться тем самым убийцей. Представители этого знака — очень умные и творческие, а еще они любят всеобщее внимание — согласитесь, у них есть все, чтобы в потенциале оказаться главным злодеем.

Дева

Девы в фильме ужасов не выживут. Даже не так: начать стоит с того, что Деву в таком непрактичном деле, как выживание в фильме ужасов, вообще представить сложно. Герой фильма ужасов из Девы никакой — они слишком практичные и умные, чтобы потеряться на заброшенной дороге, отправится ночью исследовать старую психбольницу или остановиться переночевать в пустом доме в глубине леса.

Весы

Представители этого знака имеют все шансы дожить до конца фильма ужасов: Весы слишком популярны, чтобы оказаться жертвой убийцы, и достаточно умны, чтобы выбраться из опасной ситуации.

Скорпион

Представители этого знака гарантированно доживут до конца фильма ужасов, но только потому, что они готовы практически на все, чтобы выжить — пойти по головам других людей, устроить кровавую резню, сойтись в жестокой схватке с убийцей.

Стрелец

Признаемся честно: все мы любим Стрельцов, но шансов выжить в фильме ужасов у них нет. Стрелец — это тот второстепенный герой, который в фильмах ужасов больше всего и смешнее всего шутит, а потом умирает каким-нибудь особо идиотским (и чаще всего нелепым до смешного) способом.

Козерог

Представители этого знака Зодиака в фильме ужасов не выживут. Да, они умны и умеют приспосабливаться, но проблема Козерогов там, что их мало кто любит. Козерог — это тот герой, которого убивают в фильмах ужасов одним из первых после того, как он накричал на старушку или ребенка, и в глубине души зрителям его даже не жалко.

Водолей

У Водолеев тоже мало шансов дожить до конца фильмов ужасов, и проблема — в их гуманизме: Водолей — из тех людей, которые подберут страждущего на обочине дороги, а потом изрядно удивятся, когда их случайный попутчик окажется серийным убийцей. «Каждый сам за себя», девиз, который так полезен в фильмах ужасов, – это не про Водолеев.

Рыбы