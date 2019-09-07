Дерзкая Эмбер Херд засветила обнаженную грудь в провокационной фотосессии

Голливудская актриса Эмбер Херд, которая недавно порадовала фанов снимком в нижнем белье, сейчас пошла дальше и приняла участие в провокационной черно-белой фотосессии.

Звезда "Аквамена" украсила страницы издания Interview, позируя в зеркальном лифте без белья.

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Самым откровенным снимком фотосессии Херд поделилась в своем Instagram. На фото она изображена в черном жакете, демонстрируя обнаженную грудь. На снимке актриса позировала в темных колготках в крапинку и черных трусах. Дерзкий образ Эмбер дополнили классические белые туфли на шпильке. На другом снимке знаменитость эротично позировала в жакете из плотной ткани и кожаных ботфортах.

В разговоре с журналистами издания Эмбер призналась, что несмотря на свою популярность не привыкла наблюдать за собой с экрана. Она хочет защитить как можно больше личного пространства, поскольку в силу профессии часто привлекает к себе внимание.

Я пользовалась социальными сетями два года. Когда вы находитесь в поле зрения общественности, вы привыкаете жестоко защищать свой имидж и свою личную жизнь ... Я думаю, именно поэтому некоторые люди не хотят присоединяться к соцсетям,