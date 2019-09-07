Сб, 7.09.2019
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  • Вот это да! Беременная Эшли Грэм произвела фурор смелым нарядом без юбки

Вот это да! Беременная Эшли Грэм произвела фурор смелым нарядом без юбки
ФОТО!

Несмотря на заметно округлившиеся формы, модель plus-size продолжает выбирать для выходов пикантные наряды.

Вечером 6 сентября в Нью-Йорке в легендарном нью-йоркском отеле Plaza,состоялась одна из самых красивых вечеринок сезона – Harper's BAZAAR ICONS by Carine Roitfeld. На красной дорожке появились знаменитые модели, актрисы и певицы. Однако особое внимание гостей привлекло появление модели plus-size Эшли Грэм.

31-летняя знаменитость, которая готовится впервые стать матерью, предстала на красной дорожке в пикантном наряде.

Слова излишни! Просто смотри фото!

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