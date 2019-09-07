Вот это да! Беременная Эшли Грэм произвела фурор смелым нарядом без юбки
Несмотря на заметно округлившиеся формы, модель plus-size продолжает выбирать для выходов пикантные наряды.
Вечером 6 сентября в Нью-Йорке в легендарном нью-йоркском отеле Plaza,состоялась одна из самых красивых вечеринок сезона – Harper's BAZAAR ICONS by Carine Roitfeld. На красной дорожке появились знаменитые модели, актрисы и певицы. Однако особое внимание гостей привлекло появление модели plus-size Эшли Грэм.
31-летняя знаменитость, которая готовится впервые стать матерью, предстала на красной дорожке в пикантном наряде.
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