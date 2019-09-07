Сб, 7.09.2019
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  • Почему новый выход Дакоты Джонсон в пышном платье Dior обсуждает вся Сеть?

Почему новый выход Дакоты Джонсон в пышном платье Dior обсуждает вся Сеть?

Актриса произвела настоящий фурор на красной дорожке.

Сейчас в Нью-Йорке проходит кинофестиваль TIFF, который собирает на своей красной дорожке не меньше знаменитостей, чем Венецианский. Так, вчера, 6 сентября, главной звездой вечера стала Дакота Джонсон - актриса прилетела на кинофестиваль, чтобы представить новую картину "Друг".

Как только Дакота появилась на красной дорожке, к селебрити было обращено все внимание и гостей, и фотографов. А все дело в безупречном образе Джонсон. На TIFF актриса предстала в черном кутюрном платье Dior с прозрачным корсетом, глубоким декольте и объемной юбкой из нескольких слоев тюля. Дополняло эффектный образ изящное бриллиантовое ожерелье.

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