Хорошеет после развода: Екатерина Климова восхищает стройной фигурой в облегающем боди

Екатерина Климова показала подтянутую фигуру в спортивной форме.
Похоже, 41-летняя актриса Екатерина Климова старается не отчаиваться после развода с молодым мужем, актером Гелой Месхи. По крайней мере, поклонники артистки замечают, что после расставания она лишь хорошеет. К примеру, на днях в блоге знаменитости появилось несколько фото со спортзала, на которых она позирует в спортивной форме — в лосинах и облегающем боди. В сети сразу же восхитились ее подтянутой фигурой! Сама же актриса поделилась размышлениями о мечтах:
Занимаюсь и смотрю на новые дома, ну и размечталась, конечно. Мечтать не вредно, заниматься спортом полезно, а главное — не потерять азарт к жизни и веру в себя! Когда-то пределом моих мечтаний было стать актрисой — и чудо произошло, а уж выучить новый язык, проплыть 50 метров за минуту или купить роскошную квартиру — в нашей воле, было бы желание!
— считает актриса.