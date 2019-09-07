Хорошеет после развода: Екатерина Климова восхищает стройной фигурой в облегающем боди

Похоже, 41-летняя актриса Екатерина Климова старается не отчаиваться после развода с молодым мужем, актером Гелой Месхи. По крайней мере, поклонники артистки замечают, что после расставания она лишь хорошеет. К примеру, на днях в блоге знаменитости появилось несколько фото со спортзала, на которых она позирует в спортивной форме — в лосинах и облегающем боди. В сети сразу же восхитились ее подтянутой фигурой! Сама же актриса поделилась размышлениями о мечтах: