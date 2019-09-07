Сб, 7.09.2019
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  • Мамочки, что творится! Эстонский артист травести-шоу показал на вечеринке в Тарту свой голый зад

Мамочки, что творится! Эстонский артист травести-шоу показал на вечеринке в Тарту свой голый зад
ФОТО!

В пятницу, 6 сентября, в Тарту прошла вечеринка SuveLõpuSimman, главной звездой которого был уже почти 40-летний артист травести-шоу из Эстонии Арнольд Оксмаа. 

В Финляндии Арнольд работает артистом очень популярного травести-шоу. В представлении участвуют мужчины, которые переодеваются в женскую одежду и ведут шоу-программу. Арнольд довольно часто делится на своей страничке провокационными фотографиями, а также имеет множество поклонников из Финляндии и из-за рубежа. 

Помимо Оксмаа, который в разгар вечеринки не удержался и спустил штаны, гостей развлекали группы ŠpiiliMiili и Dark Velvet, а также диджеи DJ Heiki и Хилар Кохв. 

SuveLõpuSimman, на которую могли попасть только люди старше 16-и лет, длилась аж до 3 часов ночи!

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