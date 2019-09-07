Финляндия предлагает оплачиваемые отпуска всем, кто хочет «научиться счастью»

Для начала давайте разберемся, почему Финляндия – самая счастливая страна?

Всемирный день счастья отмечается 20 марта. И ООН в его честь ежегодно вот уже 7 лет определяет самую счастливую страну. Учитываются такие параметры, как свобода жизненного выбора, ВВП на душу населения, доход, продолжительность жизни, социальная поддержка и щедрость.

Возможно, для многих Финляндия – это мрачная страна с суровым климатом. Но, как видим, это не отразилось на жизни местного населения.

ФОТО: LEHTIKUVA / REUTERS

Специальный проект

Инициатива провести бесплатный отпуск в Финляндии называется Rent a Finn (Найми финна). Её цель – побудить людей со всего мира провести три дня летом в этой стране, чтобы они смогли понять их образ жизни, отдыха, научиться спокойствию и полному счастью.

Гиды счастья

Расходы на проект брал на себя Национальный совет по туризму Visit Finland. Туристы отправлялись в дома, где живут семьи или один человек. Всего таких гидов было восемь.

ФОТО: Caro / Sorge / Caro / Sorge

Участники инициативы Rent a Finn могли также посетить восемь деревень в Финляндии. Там они жарили мясо, собирали ежевику, катались на лодке или играли в традиционные финские игры.

В чём секрет счастья финнов?

Пока весь мир идёт на терапию, финны надевают резиновые сапоги и идут в лес.

Финны убеждены, что их счастье заключается в том, как они едины с природой.

Отбор участников

Чтобы принять участие в программе, нужно было отправить короткое видео (максимум 3 минуты) в «Rent a Finn». Желающие должны были описать свои отношения с природой и объяснить свои намерения при посещении скандинавской страны, а также заполнить форму на сайте.

Скорее всего, некоторые туристы решили остаться в этой стране на более длительный отпуск. Но дальнейшие расходы они брали на себя. Организация оплачивала 3 дня отпуска.

ФОТО: Caro / Sorge / Caro / Sorge

Если вам интересно, вы можете подписаться на Instagram Национального совета по туризму и следить за их новостями. Неизвестно, будет ли проводиться такой проект в дальнейшем. Но у вас будет возможность увидеть фото красот этой страны и понять, почему люди там так счастливы.