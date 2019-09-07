Беременная жена Тарасова показала себя в прозрачном платье

В личном Instagram супруга спортсмена опубликовала несколько свежих снимков. Анастасия Костенко позирует в просторном прозрачном платье. Модель бережно поддерживает руками подросший живот. На других фото компанию ей составляет муж Дмитрий Тарасов и годовалая дочь Милана.

Ниже Анастасия Костенко отметила, что ей задают много вопросов о беременности. В основном ее спрашивают о токсикозе во время ожидания малыша, о питании будущей мамы. Модель сообщила, что давать подписчицам советы не будет, ведь то, что подходит одной, может быть противопоказано другой.