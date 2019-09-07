Важно знать! Вот кому категорически нельзя есть чеснок

Чеснок. ФОТО: Cseh Ioan / PantherMedia / Cseh Ioan

Это луковичное растение признано чрезвычайно полезным как в народной, так и в официальной медицине, но оно также может нанести организму вред. Как выяснил МедикФорум, чеснок нельзя употреблять в пищу тем, кто имеет проблемы с печенью или почками. Продукт содержит в себе токсичные элементы, и их количество довольно велико, потому может произойти обострение недуга и дальнейшее нарушение химических процессов в указанных внутренних органах.

ФОТО: Jiri Hera/PantherMedia / Jiri Hera

Чеснок противопоказан при диарее, поскольку он раздражает такой чувствительный орган, как кишечник, провоцируя большее его воспаление.

Также продукт нежелательно употреблять при низком кровяном давлении и глазных болезнях. В первом случае кровяное давление ещё больше снизится, во втором — произойдёт раздражение и без того сверхчувствительных слизистых оболочек глаз.

Чеснок не рекомендуется пациентам, готовящимся к хирургическому вмешательству, так как из-за химических элементов происходит разжижение крови, что нежелательно во время проведения операции.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Беременным и кормящим грудью женщинам не стоит есть чеснок, так как невозможно предугадать его влияние на эмбрион и младенца.

Чеснок противопоказан при аритмии, желчнокаменной болезни, панкреатите, геморрое, эпилепсии и аллергии. Последние исследования опровергли мнение о том, что данный плод эффективен как противоонкологическое средство. Он может подойти для профилактики рака, оказывая на организм общеукрепляющее действие, но в борьбе с указанным недугом бессилен.