120 килограммов продуктов понадобилось для ужина, который приготовил Александр Гнутов для друзей в Таллинне: смотрите, кто все это съел!

Для Александра, капитана по профессии, приготовление еды давно стало хобби. И в этом увлечении Александр преуспел настолько, что в Эстонии найдется лишь несколько профессиональных поваров (хватит пальцев одной руки), которые готовят на таком же уровне, с такой же любовью, так же виртуозно и так же сочно. У Гнутова всегда получается отменно: делает ли он тончайший штрудель (через тесто можно читать газету), вялит ли сам колбасы, следит за вызреванием ароматных сыров, колдует ли над пловом или печет блинчики на завтрак для своей семьи. Это талант. Поэтому гастрономические ужины Гнутова очень быстро (все столики были забронированы за несколько дней) собирают столько друзей и поклонников его увлечения.