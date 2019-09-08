120 килограммов продуктов понадобилось для ужина, который приготовил Александр Гнутов для друзей в Таллинне: смотрите, кто все это съел!
Ужин с романтичным названием «Симфония кухонь Южной Европы» приготовил Александр Гнутов в первую осеннюю пятницу в гастростудии Promo Cash & Carry.
Для Александра, капитана по профессии, приготовление еды давно стало хобби. И в этом увлечении Александр преуспел настолько, что в Эстонии найдется лишь несколько профессиональных поваров (хватит пальцев одной руки), которые готовят на таком же уровне, с такой же любовью, так же виртуозно и так же сочно. У Гнутова всегда получается отменно: делает ли он тончайший штрудель (через тесто можно читать газету), вялит ли сам колбасы, следит за вызреванием ароматных сыров, колдует ли над пловом или печет блинчики на завтрак для своей семьи. Это талант. Поэтому гастрономические ужины Гнутова очень быстро (все столики были забронированы за несколько дней) собирают столько друзей и поклонников его увлечения.
Это был пальчикооблизательный ужин, представляющий лучшие и сытные блюда кухонь Испании, Португалии и Италии, сдобренные специально подобранными винами от сомелье Юрия Братчика. Насыщенное меню состояло из пяти перемен блюд: тартар из голубого атлантического тунца, дуэт сицилийских аранчини: классические - с мясным рагу, черные - с палтусом и каракатицей, португальская каталана с морепродуктами, сорбе из красных сицилийских апельсинов с острым оливковым маслом, валенсийская паэлья, сицилийские канноли.
120 килограммов разных продуктов и около сотни бутылок кавы и вина понадобилось, чтобы этот великолепный ужин состоялся. Все продукты были доставлены в Таллинн в охлажденном виде и прекрасно сохранили свои вкусовые качества.
Оборудование для приготовления катапланы и паэльи было произведено эстонской компанией Grill Symbol, осенний цветочный декор создала флорист Юлия Медведева, официантами работали сеьм человек, в том числе и старшая дочка Гнутова Екатерина. Музыкальное сопровождение вечера обеспечил диджей Петр Петросян, гости активно танцевали в ожидании перемены блюд, и все разошлись далеко за полночь. Довольные и счастливые.