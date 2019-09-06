Пт, 6.09.2019
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Деми Ловато опубликовала шокирующее фото в купальнике

Деми Ловато

ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Scanpix

Деми Ловато (27) опубликовала в соцсети фотографию без обработки, которая вызвала оживленную реакцию поклонников. Так она преодолела свой самый большой страх и отметила всемирный день целлюлита.

Это мой самый большой страх. Мое фото в купальнике без обработки и фильтров...

— начинает свой пост Ловато, который уже собрал более 15 миллионов лайков.

Певица жалуется, что устала от обработки фотографий и не хочет стыдиться своего тела.

Да, это правда, что другие мои фотографии в купальниках были обработаны...

— признается Деми.

После этой публикации Ловато хочет начать новую главу в своей жизни, где она будет верна себе и ей не придется жить по чьим-то правилам.

Фото смотри ЗДЕСЬ!

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