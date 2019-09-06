Спасшимся с парома «Эстония» оказывали помощь экстрасенсы
25 лет назад затонул паром «Эстония». Катастрофа унесла жизни 852 человек. Однако были и те, кому удалось спастись. TV3 рассказывает об удивительных историях пяти спасшихся. Так откровенно об этом еще не говорили...
Об этом никогда не говорилось публично. Тем, кому удалось спастись в катастрофе, несомненно требовалась психологическая помощь. Фирма «Estline», которой принадлежал затонувший паром, финансировала помимо помощи обычных психологов еще и услуги таинственного экстрасенса из Украины.
В первом выпуске документального проекта свою историю рассказывает Райво, который за 25 лет не дал ни одного большого интервью. Его случай был настолько жутким, что оказывать помощь пришлось зарубежному экстрасенсу.
За целый месяц не было ни одной ночи, чтобы мне не виделась вода. Спать было невозможно, я начинал сходить с ума. Тогда я согласился с предложенной мне помощью. В назначенный день мы встретились. Экстрасенсом оказалась красивая женщина, говорившая по-русски,
— рассказывает Райво.
Ясновидящая пояснила: то, что они говорят на разных языках, не имеет значение. Она посадила Райво на стул и приступила к сеансу.
После этой встречи я вернулся домой и чувствовал себя абсолютно спокойно, настроение было хорошее. Я как будто бы стал другим человеком, больше не было никакой воды вокруг меня, кошмарные воспоминания меня уже не тревожили,
— добавил он.
Смотрите полный выпуск на TV3!