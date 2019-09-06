«Это я нужна им, а не они мне!»: сексапильная блогер из Латвии про «Дом-2», свои желания и страхи

​Появление Яны Брук прошло ярко и громко. Девушка без стеснения заявила, что она именно та, кто нужен этому телепроекту.

"Я нужна им, а не они мне!", - воскликнула Яна.

Яна Брук ФОТО: пресс-фото/ Алексей Алифанов

Но тем не менее, красавица испытывает некое волнение.

"Настроение очень странное. Мне сегодня столько людей написало: "Ну что? Где ты? Ты прошла?". Я поняла, что происходит какое-то общественное давление. Странное такое...

Как будто бы я что-то должна всем! Как будто я должна пойти на проект, потому что они так решили. Не я решила, а они!", - поясняет девушка.



Она ощущает некую неуверенность по поводу участия на проекте.

Яна Брук ФОТО: пресс-фото/ Алексей Алифанов





"У меня двоякое мнение. Когда ты подписываешь контракт с ними, то есть много нюансов...

Я не видела контракт. Я не знаю, как он выглядит. Если там будут такие пункты, которые мне не понравятся, то я не захочу сниматься", - подчеркивает блондинка.

В анкете участника "Дом-2" на ТНТ указано, что он должен построить на проекте любовь и отказаться от работы и своей обычной жизни, прежде, чем поехать на телестройку. Но Яна признается, что она не совсем готова столь кардинально изменить свою жизнь.

"Тут есть загвоздка... У меня хорошая работа. Скоро открывается новый проект и меня там хотят поставить арт-директором...

Сейчас у меня выбор: я ухожу на "Дом-2" или остаюсь, и буду работать арт-директором в новом проекте. Я буду сама дальше развиваться как блогер и медийная персона в Латвии", - рассуждает Яна.

Яна Брук ФОТО: пресс-фото/ Алексей Алифанов

Брук смущает, что на шоу за тобой следят "как за кроликом в клетке".

"Они будут иметь право заходить в мои социальные сети. Ставить администраторов. Получается, что у меня будет отсутствовать частная жизнь. Будут читаться мои сообщения и переписки, чтобы делать из этого сюжет. Я вот думаю, а готова ли я, чтобы люди настолько глубоко внедрялись в мою личную жизнь", - поясняет девушка.



Яна объяснила, что сейчас она свободна в своих действиях. Хочет снимает, а хочет - нет. На проекте такого не будет.

Тем не менее, после интервью с кастинг-директорами Яна вышла с улыбкой на лице и возгласом: "Я уезжаю в Москву!".

Но окончательно еще не все решено. Брук отметила, что будет подробно изучать детали контракта и только тогда решит, готова ли она участвовать в "Дом-2" на ТНТ.

Галерея: Яна Брук на кастинге "Дом-2" в Риге

За 15 лет существования проекта его участниками стали более 3 тысяч человек. Впервые проект "Дом-2" на ТНТ пришел и в Латвию. Отбор провела компания Global Media. Даже сложно поверить, но многие сегодняшние звезды вышли именно из телестройки: Ольга Бузова, Алена Водонаева, Виктория Боня, Ксения Бородина, Степан Менщиков, Дарья и Сергей Пынзарь и многие другие. Кстати, на проекте уже есть девушка из Эстонии - Милена Безбородова.