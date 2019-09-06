Пт, 6.09.2019
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  • Колпак кольчатый: а вы знали, что в Эстонии растет такой съедобный гриб?

Колпак кольчатый: а вы знали, что в Эстонии растет такой съедобный гриб?
Видео!

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Колпак кольчатый

ФОТО: Youtube

В Эстонии каждую осень можно собирать очень вкусный гриб, о котором не знают даже некоторые опытные грибники. Начало сентября - самое время, чтобы отправиться за ним в лес.

Колпак кольчатый - очень вкусный, съедобный гриб. В Эстонии почему-то он остается незамеченным, в отличие от лисичек и сыроежек. Однако в соседней Финляндии этот гриб очень ценится. Там его собирают и продают на рынках с таким же успехом, как у нас лисички. Смотрите в видео подробности о том, как не перепутать колпак кольчатый с поганкой и как правильно его собирать.

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