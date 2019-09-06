Колпак кольчатый: а вы знали, что в Эстонии растет такой съедобный гриб?

Колпак кольчатый - очень вкусный, съедобный гриб. В Эстонии почему-то он остается незамеченным, в отличие от лисичек и сыроежек. Однако в соседней Финляндии этот гриб очень ценится. Там его собирают и продают на рынках с таким же успехом, как у нас лисички. Смотрите в видео подробности о том, как не перепутать колпак кольчатый с поганкой и как правильно его собирать.