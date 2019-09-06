Пт, 6.09.2019
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  • Видео: самая популярная ведущая из Тарту Ольга Максимовская показала крутой свадебный конкурс

Видео: самая популярная ведущая из Тарту Ольга Максимовская показала крутой свадебный конкурс

Сегодня в гостях у Эдгара Гергеля на шоу Limon LIVE известная по всей Эстонии ведущая праздников и свадеб - Ольга Максимовская. 

Жизнерадостная женщина появилась в студии нашей программе с важной частью своего праздничного реквизита - с двумя конями, которым уже очень много лет! Мы узнали, какие крутые конкурсы можно провести с ними. Ольга с радостью поделилась такими профессиональными секретами.

Что стоит учесть, при подготовке к свадьбе осенью? Почему стоит брать не только тамаду, но и диджея? Обо всем об этом - прямо сейчас. 

Смотрите выпуск Limon LIVE!

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