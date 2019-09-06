Видео: самая популярная ведущая из Тарту Ольга Максимовская показала крутой свадебный конкурс

Сегодня в гостях у Эдгара Гергеля на шоу Limon LIVE известная по всей Эстонии ведущая праздников и свадеб - Ольга Максимовская.
Жизнерадостная женщина появилась в студии нашей программе с важной частью своего праздничного реквизита - с двумя конями, которым уже очень много лет! Мы узнали, какие крутые конкурсы можно провести с ними. Ольга с радостью поделилась такими профессиональными секретами.
Что стоит учесть, при подготовке к свадьбе осенью? Почему стоит брать не только тамаду, но и диджея? Обо всем об этом - прямо сейчас.
Смотрите выпуск Limon LIVE!