Видео: самая популярная ведущая из Тарту Ольга Максимовская показала крутой свадебный конкурс

Жизнерадостная женщина появилась в студии нашей программе с важной частью своего праздничного реквизита - с двумя конями, которым уже очень много лет! Мы узнали, какие крутые конкурсы можно провести с ними. Ольга с радостью поделилась такими профессиональными секретами.