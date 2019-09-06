Фото читателя: две женщины устроили дуэль в Таллинне рано утром

На углу Ратушной площади две женщины в боевом облачении фехтовали, пытаясь уколоть друг друга при виде прохожих. По словам читателя, который и отправил фотографию в редакцию, лица женщин не были видны, но на костюмах для фехтования были номера и именные бирки. Одной из фехтовальщиц оказалась Катрина Лехис, которая выиграла золотую медаль на чемпионате Европы 2018 года.