Фото читателя: две женщины устроили дуэль в Таллинне рано утром

Читатель Elu24 проезжал по улицам старого Таллинна и увидел сценку, которая могла свободно появиться в то время, когда проводились рыцарские турниры, а единственным транспортным средством была лошадь.
На углу Ратушной площади две женщины в боевом облачении фехтовали, пытаясь уколоть друг друга при виде прохожих. По словам читателя, который и отправил фотографию в редакцию, лица женщин не были видны, но на костюмах для фехтования были номера и именные бирки. Одной из фехтовальщиц оказалась Катрина Лехис, которая выиграла золотую медаль на чемпионате Европы 2018 года.
Эстонская федерация фехтования не смогла сообщить, что за дуэль проходила на улицах Старого города, и кто и для чего снимал такую сцену. Вероятно, снимался рекламный проект, и подробности мы скоро узнаем.