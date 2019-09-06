В порноиндустрии обнаружилась неожиданная проблема: белые женщиы не хотят сниматься с чернокожими мужчинами

В порноиндустрии существует правило, что каждая актриса, желающая сделать карьеру, должна шаг за шагом переходить к более экстремальным сценам: от простой сцены «мужчина-женщина» до анального секса и групповушки. Как известно, самые захватывающие сцены являются и самыми табуированными в обществе. И межрасовые сцены секса как раз и относятся к таким табу.

«Это отвратительно и по-расистски, - считает Дин. - Такое отношение делает очень трудным создание действительно захватывающих сцен в порно и лишает возможности показывать разнообразный актерский состав. Обычно бывает, что почти в каждой сцене снимается целая куча белых, и это раздражает».

Зарплата актеров порноиндустрии также зависит от сложности сцены. Например, простой секс оценивается в 1000 долларов в час, анальный секс - в 1200 долларов в час, а двойное проникновение - уже в 1400 долларов. Дин вспоминает, что недавно агент одной порноактрисы попросил дополнительные 500 долларов за участие в сцене с чернокожим мужчиной. Многие крупные компании заключают контракты, где прописывают, что белые женщины могут получить до 2000 долларов за свою первую сцену в межрасовых парах.

Иными словами, когда дело доходит до денег, многие агенты, исполнители и продюсеры говорят, что белым женщинам заниматься сексом с чернокожими мужчинами на 43 процента сложнее, чем даже заниматься сексом с двумя мужчинами одновременно. Дело в размере пениса чернокожих мужчин. Этим многие в порноиндустрии оправдывают дополнительные выплаты для белых актрис. Но, как указывает Дин, пенисы мужчин в этой отрасли вообще велики, независимо от их расы. «Есть много белых парней с тем же размером, - говорит Дин. - Возможно, женщины отказываются заниматься сексом с чернокожим мужчиной, чей половой член меньше, чем у белых мужчин, но исключительно из-за его цвета кожи».

Однако чернокожим актерам в порно не доплачивают за межрасовые сцены, они получают столько, сколько и белые актеры. И чернокожие женщины в порно часто зарабатывают на треть с половиной меньше, чем их белые коллеги.